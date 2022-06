Geen baby-Giro voor Milan Paulus: “Was een doel, dus toch wel wat teleurgesteld”

De Ronde van Italië U23 is één van de belangrijkste rittenkoersen voor beloften. De erelijst bevat heel wat mooie namen. Recent pakten Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) en João Almeida (UAE Team Emirates) er podiumplaatsen, in het verleden stonden onder meer Fabio Aru (winnaar Vuelta in 2015), Carlos Betancur, Gilberto Simoni en Marco Pantani op het podium. Ook de Limburgse beloften scoorden: Jordi Meeus (Bora Hansgrohe) pakte ritwinst in 2020, Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) deed hem dat voor in 2018 en een jaar eerder pakte de ‘Vlam van Ham’ de groene puntentrui.

Geen Limburgers

In de editie 2022, die zaterdag start in de Marche, staan er geen Limburgers op de deelnemerslijst. Het had gekund, want Milan Paulus (Lotto Soudal) stond in de voorlopige selectie van het Belgische team, maar uiteindelijk koos de ploeg voor andere renners. “Jammer, want ik had van de Ronde van Italië een doel gemaakt”, vertelt de Truienaar, die de voorbije weken in Italië aan de slag was. Hij pakte er onder meer een negende plaats in de Trofeo Città di Meldola waar ploegmaat Luca Van Boven de beste was.