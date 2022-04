Geen algemeen forfait. Rapid Leest doet seizoen uit na lobbywerk trainer Rudy Van Houdt en Gert Michiels (41): “Wilde dit niet op mijn palmares”

Het zag er somber uit voor Rapid Leest. Nadat enkele spelers afgelopen weekend verstek gaven voor de partij tegen Berg en Dal dreigde in de laatste weken van het bestaan van de club een algemeen forfait . Maar dat werd maandag en dinsdag dankzij het lobbywerk van trainer Rudy Van Houdt en ouderdomsdeken Gert Michiels definitief afgewend. Met vijf overgebleven basisspelers en een resem beloften maakt Rapid de wedstrijden tegen Ternesse en Retie vol. Het drama dat een schrapping teweeg zou brengen in de rangschikking van eerste provinciale werd vermeden. Daar gaan we toch van uit.

“Een algemeen forfait wilde ik niet op mijn palmares”, zegt Michiels (ondermeer ex-Lyra, Turnhout, Rupel Boom en Wilrijk). “Dit is mijn 26ste seizoen in een eerste elftal en ik heb nog te veel eergevoel om dat op deze manier te beëindigen. Er is heel veel gebeurd dit seizoen. Problemen in de bestuurskamer, aangepaste contracten, slechte faciliteiten, noem maar op, maar voor mij als sportman staat dit daar los van.”

Doorzetters

“Wat er veranderd is ten opzichte van het weekend? We gaan het verhaal van Rapid Leest afsluiten met een groep doorzetters. Tarik Dahman, Lothar Hens, Brian Bouwmeester, Alec Mertens, ikzelf en een groep beloften. Een aantal afzeggingen zetten tijdens het weekend een sneeuwbaleffect in gang. Sommigen voelden zich geflikt en wilden in de huidige omstandigheden niet meer voetballen. Ik vond dat heel erg en ging samen met de coach, wie ik enorm respecteer, op zoek naar jongens die onze liefde voor het voetbal delen. Wij gaan door. Zij die er een punt achter zetten, gaan het de komende weken nog missen.”

“Ondanks alles bleven we lange tijd een hechte groep en ook daar mag trainer Van Houdt de pluimen voor op zijn hoed steken. Hij hield de sfeer er in en ik verwacht dat hij dat ook in die laatste weken zal doen. Het zijn moeilijke omstandigheden, maar we gaan ons amuseren.”

VC Leest

“Of dit mijn laatste huzarenstukje is? (lacht) Neen, ik ga nog een jaar door. Ik voel me nog te fit om te stoppen. Wat mijn volgende bestemming wordt, weet ik nog niet. Dat is stof voor binnen twee weken. Links en rechts waren en al contacten en zelfs het nieuwe VC Leest-verhaal sluit ik niet uit.”

Sportief behoud

Trainer Rudy Van Houdt was opgelucht dat het seizoen er toch nog niet helemaal op zit en toonde zich zelfs nog ambitieus. “We gaan ons niet naar de slachtbank laten leiden”, zegt hij. “Met de jongens die nu hun woord gaven, ga ik nog de strijd aan om ons van het sportieve behoud te proberen verzekeren. We moeten vijf punten goed maken en dat wordt natuurlijk moeilijk, maar op voorhand is er niets verloren.”

“Ach, ik ben gewoon blij dat we doorgaan. Ik heb altijd gehoopt dat het niet zou eindigen met een algemeen forfait. Het zou ook niet eerlijk zijn geweest ten opzichte van alle andere clubs. Stel je maar eens voor dat Zoersel plots zes punten zou verliezen omdat het ons twee keer klopte en Oppuurs er bijvoorbeeld zes zou bij krijgen. Dat kan je niet maken. We gaan nog twee weken genieten van het spelletje.”

Nielse SV

Ook Leest-secretaris Jean Apers was opgelucht. “Sommige spelers hebben dan toch nog eergevoel”, zegt hij. “Ik bedank hen voor de inspanning die ze leveren en daar zetten wij ook iets tegenover op financieel vlak. Dat werd zo afgesproken. We vermijden een serieuze geldboete én een verplichte degradatie met twee reeksen. Dat laatste zou dan weer in het nadeel zijn geweest van Nielse SV dat ons stamnummer over nam dus ik ben blij dat we dat niet op ons geweten hebben. Ons verhaal stopt sowieso aan het einde van het seizoen, maar dan toch op een eervolle en voetbalwaardige manier. Daar ben ik 99,9 procent zeker van.”