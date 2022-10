Geelse spits Jordi Kreydt is opnieuw fit: “Het belangrijkste is dat we mekaar goals gunnen”

In derde nationale B staat zaterdagavond om 19.30 uur het Kempische duel tussen Zwarte Leeuw en Geel op de kalender. Zwarte Leeuw wacht na zes wedstrijden nog steeds op zijn eerste overwinning. Geel was in de aanvangsweken van de competitie steevast terug te vinden in de bovenste regionen van het klassement. Al liet de motor het de voorbije twee weken, na een één op zes, wat afweten.

Eén van de nieuwe spelers die in het tussenseizoen in Geel zijn opwachting maakte, is Jordi Kreydt. Een spits die het doel weet staan en vorig jaar, met zijn 25 doelpunten, een groot aandeel had in het succes van Kontich dat, net als Geel, actief was in de Interprovinciale eindronde.

“Het succes van een spits heeft veel te maken met automatismen”, verklapt de Lierenaar. “Op dit moment heb ik bij Geel twee treffers achter mijn naam staan. Maar voor mij is het niet belangrijk wie scoort. Het voornaamste is dat we als groep mekaar die successen gunnen. Wij beschikken over verschillende spelers die efficiënt zijn. Hun doelpunt is even belangrijk. Maar het is logisch dat je als aanvaller meer in de kijker loopt.”

Successen

In het algemeen klassement van derde nationale B valt het op dat met Wezel en Geel de twee Kempische ploegen die vorig seizoen promoveerden in eerste provinciale, opnieuw een voorname rol spelen. “Het geeft eens te meer aan hoe sterk eerste provinciale vorig seizoen wel was. Het was geen evidentie om een gans mee bovenaan het klassement te draaien.”

Kwetsuur

Midden september, in de partij tegen de buren van Wezel, viel Jordi Kreydt gekwetst uit. Een letsel aan de buikspieren zorgde voor enkele weken afwezigheid. In die partij zag trainer Bart Janssens met Carvalho, na een rode kaart, de andere spits eveneens uitvallen.

“Ik ben vroeger terug dan verwacht. Vorige week tegen Wellen heb ik de negentig minuten gespeeld. Ik ondervind geen enkele hinder meer.”

Rode lantaarn

De trip naar Zwarte Leeuw betekent voor Geel een bezoek aan de rode lantaarn. “Daar schuilt het gevaar”, waarschuwt Kreydt. “Vroeg of laat gaan de Leeuwen punten pakken. Wij hebben na een één op zes nood aan een nieuwe driepunter. Dat zijn zaken die bij de sport horen. Maar er is geen enkele reden om ongerust te zijn.”