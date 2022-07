Geelse fusieclub Punt-Larum maakt voor derde keer op rij zijn opwachting in de Cofidis Cup

Het begint een mooie traditie te worden voor Punt-Larum. De Geelse fusieclub maakt zaterdagavond om 18.30 uur voor de derde opeenvolgende keer zijn opwachting in de Cofidis Cup. Met provinciegenoot Sint-Lenaarts krijgt het een stevige tegenstander op bezoek. Meteen de eerste echt test in deze nog heel jonge voorbereiding.

Punt-Larum heeft de voorbije jaren een mooie bondgenoot aan de beker van België. Twee seizoenen geleden was er het treffen tegen de stadsgenoten van Sint-Dimpna. Vorig jaar ging het richting Betekom.

“Als club is het plezant om aan dit bekeravontuur te kunnen deelnemen”, zegt coach Nick Nuyts. “Sportief komt deze wedstrijd iets te vroeg. In deze fase van de voorbereiding ontbreken er steeds een aantal spelers. Tegen een ploeg als Sint-Lenaarts, die in derde amateurklasse toch één van de vooraanstaande teams is, kan je iedereen goed gebruiken. Anderzijds gaan we deze kans met beide handen grijpen.”

Kampioen

Punt-Larum heeft er een indrukwekkend seizoen opzitten. Het werd met 74 punten kampioen in derde provinciale C en sloot met een voorsprong van vijftien punten op Hooikt het seizoen af. Daarnaast onderstreepte de Geelse formatie zijn status van ‘bekerploeg’. Pas in de halve finale van de beker van Antwerpen moest het de duimen leggen voor Kontich.

“Dat we daardoor nu een mooie bekeraffiche mogen afwerken, is voor de ganse club een beloning. Elk bekeravontuur draagt verrassingen met zich mee. We gaan trachten om zo goed mogelijk weerwerk te bieden.”

Uitdaging

De nieuwe competitie wordt voor Punt-Larum alleszins een mooie uitdaging. Beter doen dan vorig jaar is niet mogelijk. “Ik vind de visie van de club op dat vlak heel belangrijk”, onderstreept de T1. “Punt-Larum is een ploeg die hoopt om elk jaar enkele jeugdspelers te laten doorstromen. Die sportieve traditie willen we in ere houden. We mikken op een competitie zonder veel problemen. Uiteindelijk is het een reeks met behoorlijk wat kwaliteit.”

Op dat vlak staat de openingswedstrijd met stip genoteerd. Punt-Larum is op de eerste speeldag gastheer voor stadsgenoot en titelkandidaat Sint-Dimpna.