Geelse aanvoerder Jean-Michel Hoebregs: “De titel zou de kers op een mooie taart zijn”

“Het zou bijzonder jammer zijn moest die puntenaftrek na dertig speeldagen beslissend zijn”, zegt kapitein Jean-Michel Hoebregs. “Als je bekijkt welke weg we de voorbije jaren hebben afgelegd, dat kunnen we alleen maar trots zijn. En dan heb ik het niet alleen over het sportieve, maar eveneens over het beleid dat deze club voert. Daarnaast is er onze trouwe aanhang, die we met heel veel zorg koesteren. Het is niet evident geweest. Ik heb als speler het ganse traject mee afgelegd.”