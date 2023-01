Geboren Kempenaar Jens Cools brengt brok ervaring mee naar Lierse: “Mooie uitdaging, vlak bij de deur”

Voetbal Challenger Pro LeagueMet middenvelder Jens Cools (32) haalde Lierse zopas een brok ervaring in huis. De geboren Kempenaar was voorbestemd om ooit op het Lisp terecht te komen. “Dat Lierse in de voorbije jaren al een paar keer aanklopte, geeft vertrouwen”, zegt Cools.

Afgelopen zaterdag ondertekende Jens Cools een contract voor anderhalf jaar (met optie) bij Lierse. Maandag stond hij voor het eerst op het trainingsveld. Cools kwam als vrije speler, nadat een avontuur bij het Saoedische Al-Riyadh vroeger dan voorzien eindigde.

“Na drie mooie jaren bij Eupen besloot ik vorige zomer om nog eens de stap naar het buitenland te zetten”, vertelt de man die eerder al actief was voor Westerlo, Beveren en het Cypriotische Pafos. “Ik kreeg een financieel interessant voorstel uit Saoedi-Arabië, maar gaandeweg doken er betalingsproblemen op. In november eindigde het verhaal dan ook. In de weken die volgden, onderhield ik individueel mijn conditie. Ik ben blij dat ik nu opnieuw met een ploeg kan trainen. Lierse bood me een mooie uitdaging, dicht bij de deur.”

Blij weerzien

Dat Cools op een dag bij Lierse terecht zou komen, stond in de sterren geschreven. “In de vorige jaren was er ook al regelmatig contact, maar het was nooit het juiste moment. Nu dus wel”, glimlacht de uit Zoerle afkomstige inwoner van Geel. “Het feit dat Lierse al een paar keer had aangeklopt, geeft me veel vertrouwen. Weet je trouwens dat ik 25 jaar geleden al in beeld was bij Lierse? Toen ik een kleine jongen was, wou Lierse me bij de jeugd. Mijn ouders kozen toen uiteindelijk voor Westerlo omdat dat echt om de hoek was.”

Bij Westerlo keek de kleine Jens Cools op naar Tom Van Imschoot en Nico Van Kerckhoven, destijds sterkhouders in Het Kuipje en tegenwoordig T1 en T2 bij Lierse. “Ik heb mijn huidige trainers toen net mislopen in de Westelse A-kern”, gaat Jens Cools voort. “Ik kwam erbij net nadat zij weg waren. Het is wel leuk dat we nu toch met mekaar kunnen samenwerken. Bij Lierse zie ik trouwens een paar oud-collega’s terug. Met Nils Schouterden speelde ik zelfs samen bij Westerlo én Eupen. Nils is ook buiten het voetbal een vriend geworden.”

Gezonde ambitie

Maar sfeer en gezelligheid is lang niet de enige reden waarom Jens Cools voor Lierse heeft gekozen. “De club heeft een duidelijke visie en een gezonde ambitie”, aldus de nieuwkomer. “De ploeg heeft het dit seizoen al prima gedaan. Het eerste doel is nu onze plaats in de top zes vasthouden. In de titelplay-offs weet je dan maar nooit wat er gebeurt. En anders proberen we volgend jaar opnieuw een gooi te doen naar promotie.”

Clubnieuws Lierse De eind vorig jaar uitgestelde wedstrijd op het veld van Club Brugge B zal op woensdag 1 februari worden ingehaald. De aftrap is al voorzien om 18.30 uur.

