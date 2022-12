Geblesseerde Glenn Temmerman(Okapi Aalst): “In het Forum kunnen we Oostende kloppen”

Basketbal BNXT-LeagueOkapi Aalst ontvangt zaterdagavond leider BC Oostende. Okapi-legende Daren Queenan woont de kerstmatch bij. Glenn Temmerman moet noodgedwongen toekijken vanuit de tribunes, maar zal luid supporteren voor de ploegmaats. “Met onze zesde man in het Forum maken we een goede kans om Oostende te kloppen”, klinkt het hoopvol.

Okapi Aalst leeft al twee weken toe naar de clash met meervoudig landskampioen Oostende, dat zich dinsdag wist te kwalificeren voor de halve finales van de beker van België. Aan zee werden de Ajuinen van het parket geveegd.

“Het was nog vroeg op het seizoen”, herinnert Glenn Temmerman zich. “Daarna wonnen we vijfmaal op rij. Het spel draait goed. De sfeer is top. Geen enkele ploeg in eerste klasse hangt aan elkaar zoals de onze. Niemand speelt voor eigen statistieken. En ook de supporters zorgen voor een positieve vibe.”

En Daren Queenan komt op bezoek. “Hij zorgt voor een extra boost”, weet de Houtemnaar. “Hij hangt niet voor niets in de nok van het Forum. We willen tonen wat we kunnen.”

Revalidatie

We, dat is niet Glenn, want die revalideert elke dag in het OLV-ziekenhuis van Aalst.

“Het is een ontsteking aan de adductoren waarmee ik afgelopen zomer ook al eens te kampen had”, bevestigt de 18-jarige guard. “Het is een lastige plaats om te genezen en dus moeilijk te voorspellen wanneer ik terug zal zijn. Ik hoop nog voor Nieuwjaar te spelen, maar ‘t kan net zo goed eind januari zijn. Ook naar de oorzaak is het voorlopig nog gissen. Dus worden dagelijks de spieren rond de adductoren aangesterkt met stabiliteitsoefeningen.”

De blessure komt op een vervelend moment.

Vertrouwen

“Ik had totaal niet verwacht dat het zo snel zou gaan”, zegt het goudhaantje van Okapi. “Eens 5 of hooguit 10 minuten spelen, dat wel. Maar ik had een goede voorbereiding achter de rug en kreeg ineens alle vertrouwen. Dat is de sleutel tot succes in deze ploeg. Wij krijgen allemaal heel veel vertrouwen.”

Dat resulteert in een derde plaats en topwedstrijden. Dan ga je dromen van… Elite Golden?

“Mensen willen altijd meer”, lacht de student Lichamelijke Opvoeding. “We zijn nuchtere jongens en kijken niet te ver in de toekomst. Er is veel mogelijk met deze ploeg, maar houden de voeten rustig op de grond. We zijn trots op wat we al gepresteerd hebben en zien wel waar we uit komen.”