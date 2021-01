Gavere-Asper vervangt trainer Dirk Van der Beken door Davy Baeyens: “Om uit negatieve spiraal te geraken”

Gavere-Asper tuimelde eind vorig seizoen uit tweede provinciale en nam in derde B een heel slechte start. Net voor de competitie half oktober werd stilgelegd, pakte de fusieclub thuis tegen Cercle Melle een eerste puntje. “We hadden niet verwacht dat we een hoofdrol zouden spelen, omdat we niet over een topspits beschikken”, verduidelijkt voorzitter Sven Dhont. “Ik denk dat de gebrekkige voorbereiding een rol speelde, want we slikten de laatste vijftien tot twintig minuten van wedstrijden vaak doelpunten. Om uit de negatieve spiraal te geraken, stoppen we eind dit seizoen de samenwerking met trainer Dirk Van der Beken. Hij nam in de loop van vorig seizoen over. Of we het nog hadden gered in tweede provinciale zullen we nooit weten, want de competitie werd half maart gestaakt en niet meer hervat.”