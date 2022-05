Gauthier Willemyns en Francky Cieters (Wetteren) vieren behoud in tweede nationale: “We waren eindelijk op de afspraak”

Voetbal barrage tweede nationaleRFC Wetteren speelt volgend seizoen opnieuw in tweede nationale. Het won de barragewedstrijd op eigen veld tegen Pepingen-Halle met 4-1 en is zeker van het behoud.

Door vorige week te winnen bij SC Dikkelvenne stelde Wetteren de veertiende plaats veilig. Daarmee verkleinde het al aanzienlijk de kans op degradatie. Zondag nam het alle twijfels weg met een 4-1-overwinning tegen Pepingen-Halle, de veertiende uit de B-reeks. “We hadden echt geen zin om nog een paar weken bang te moeten afwachten”, reageert Gauthier Willemyns, maker van de 1-0 en 3-0.

“Als we zelf wonnen waren we zeker en we speelden gewoon goed. We kwamen halverwege de eerste helft 2-0 voor en een derde goal werd onterecht afgekeurd. We voelden dat we de touwtjes in handen hadden en wisten bij de rust dat de kansen in de tweede helft zouden blijven komen.”

Sterk collectief

Willemyns scoorde twee doelpunten en was bij de opbouw van de andere twee betrokken. “Het doet deugd om beslissend te zijn, maar we vormden zondag vooral een sterk collectief. In tegenstelling tot doorheen het seizoen waren we nu op de afspraak.”

“We hadden nooit het gevoel dat we bij de slechtste ploegen van de reeks hoorden, maar op de cruciale momenten gaven we niet thuis. In de voorbije twee wedstrijden, wanneer het echt telde, scoorden we acht keer. Dat we nu eindelijk zekerheid hebben over het behoud is een enorme opluchting.”

Vertrouwen omgezet in resultaat

Dat gevoel deelde ook Francky Cieters. “We zijn goed uit een moeilijk seizoen gekomen”, vindt de coach. “Na het verlies in Westhoek wisten we dat de barrages er zaten aan te komen. Sindsdien begonnen mijn technische staf en ik aan de voorbereiding ervan. We eindigden met een zwaar programma tegen Zwevezele, Lokeren-Temse, Ninove en Dikkelvenne.”

“In die wedstrijden lieten we al hele goede dingen zien en tegen Lokeren speelden we zelfs onze beste wedstrijd van het seizoen. We trokken het vertrouwen na de zege in Dikkelvenne door en hebben dat tegen Pepingen omgezet in een resultaat. Er waren dit seizoen wel vaker ontgoochelingen, maar ik kijk nu al met vertrouwen naar volgend seizoen.”

Wetteren: Segers, Van Der Sypt, Boudry, Lamrani (90’ Goossens), Willemeyns, Heymans, De Caigny (78’ Dib), Telen, Van Hoecke, Elaut (90’ De Bruycker), Liessens

Pepingen-Halle: Van Der Vorst, Emmaneel (25’Baras), Bourgeois, Houssane, Pé, Ngadrira, Daily, Aalhoul, Van Belle, Emhandi, Morias De Almeida

Doelpunten: 20’ Willemyns (1-0), 28’ De Caigny (2-0), 48’ Willemyns (3-0), 68’ Ngadrira (3-1, pen.), 90’ Dib (4-1)

Geel: Houssane

