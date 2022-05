Gauthier Servranckx outsider op het BK voor junioren in Moorslede: “Reken op volgend goed resultaat”

Zondag vormt Moorslede het decor van de Belgische titelstrijd voor zowel meisjes junioren (11 uur) als jongens junioren (14.30 uur). Servranckx en zijn leeftijdsgenoten krijgen vijftien ronden van 8,5 kilometer voorgeschoteld. Volgens de organisatoren moeten over 127,5 km 900 hoogtemeters worden overbrugd. Geen Luik-Bastenaken-Luik, maar toch niet te onderschatten.

“Ik ken het parcours in Moorslede niet, vooraf ga ik het niet verkennen, toch vermoed ik dat de hoogtemeters en vijftien ronden in de kleren zullen kruipen”, aldus de eerstejaarsjunior uit Zwevezele. “Ik hoop op een volgend goed resultaat. We staan met dertien man van het Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare aan de start van het BK. Denk niet dat er vooraf een briefing gegeven zal worden. We zullen elkaar in de finale wel proberen helpen waar nodig.”

Vijfde in de Ronde

Met Bert Bolle – in de Strade Bianche voor U19 was hij zondag op weg naar een topresultaat, maar in een afdaling kwam hij ten val – en Brent Baert heeft de Roeselaarse club nog een paar ijzers in het vuur. Gauthier Servranckx zette afgelopen zondag een sterke prestatie neer. In de Ronde van Vlaanderen in en rond Oudenaarde reed hij met vijf andere jongens naar een vroege vlucht van vier. In de finale sloten nog enkele buitenlanders, met onder meer winnaar Romet Pajur (Est), aan. Servranckx hield in deze kopgroep stand.

“Nochtans kende ik tijdens die ontsnapping pech”, zuchtte Servranckx. “Mijn voorversnelling was losgekomen. De mensen van de neutrale wagen konden dat oplossen. Ben wel moeten afstappen en dan weer naar de kopgroep rijden. Op de top van Berg Ten Stene pikte ik weer aan. Van die inspanning moest ik even bekomen. Dan sloeg ik een paar beurten over. De Fransman van AG2R Citroën demarreerde stevig. Dan had ik het moeilijk, maar toen hij gegrepen werd viel het gelukkig even stil. In de laatste bocht was er een valpartij. Daar werd ik een klein beetje door gehinderd, maar met die vijfde plaats was ik heel content.”