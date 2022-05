Gauthier Servranckx Belgisch juniorenkampioen: “En zeggen dat ik enkel de vroege vlucht wou halen”

Negen renners kleurden in Moorslede het BK. Milan De Ceuster, de lokale Laurens Plancke, z’n ploegmaat Gauthier Servranckx, Sil Van Daele, Viggo Van Neste, Wies Verdonck, Victor Vaneeckhoutte, Jasper Bertels en Tijl Swennen sloegen in de vierde van vijftien ronden de handen in elkaar. “Ik wou absoluut in de vroege ontsnapping zitten”, benadrukte Servranckx. “Dat heb ik liever, in een peloton voel ik me minder op mijn gemak. In de vlucht draaide het de ene keer goed, het volgende moment minder goed. Af en toe vielen er gaatjes. Het was moeilijk om er organisatie in te krijgen.”