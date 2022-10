Gauthier Libbrecht (Winkel Sport): “Na vier nederlagen tegen sterke teams was het belangrijk om nog eens te winnen”

De ervaren 28-jarige Gauthier Libbrecht kwam pas laat dit seizoen de Winkelse rangen versterken. “Vorig jaar was ik aan mijn eerste seizoen bij FC Mandel United toe”, stelt de in Athos werkende personal trainer. “Het seizoen eindigde in een complete chaos en de toekomst van de club kwam op de helling te staan. Net zoals de meeste van mijn ex-ploegmakkers koos ik voor zekerheid zodat ik ook niet aan boord bleef in de Skyline Arena. Met Winkel Sport had ik natuurlijk een prachtig initiatief. Een toffe, familiale en toch ook ambitieuze club die eveneens in eerste nationale uitkomt. Ik kende er heel wat spelers en de integratie verliep heel vlotjes.”

Fenomenale start

“Onze competitiestart was gewoonweg fenomenaal”, gaat de nu als centrale verdediger spelende Libbrecht verder. “We bleven maar liefst zes matchen ongeslagen en stonden plots bovenaan het klassement in eerste nationale. We wisten dat we voor een zware oktobermaand stonden want we kregen dan immers vier heel sterke tegenstanders tegenover ons. Het werd een klein beetje een opdoffer want in die vier duels visten we telkens achter het net. Vooral die laatste thuisnederlaag tegen Thes Sport kwam hard aan want toen gaven we een 2-0-voorsprong nog uit handen en pakte onze tegenstander ons nog met 2-3 in.”

Prima reactie in Charleroi

“Na die nul op twaalf waren we in de stand wat weggezakt maar toch stonden we voor Winkel Sport nog op een mooie stek in de middenmoot. Die slechte reeks wilden we koste wat het wil wegwerken en dus trokken we vol goede moed richting Charleroi. We speelden er collectief een sterke wedstrijd en kwamen 0-2 voor. De Waalse aansluitingstreffer viel een tiental minuten voor tijd maar we konden probleemloos standhouden. Na vier nederlagen tegen toch wel sterke tegenstanders was het belangrijk om nog eens te winnen. De komende weken spelen we twee keer na elkaar thuis: zondag tegen OH Leuven B en een weekje laten tegen..... FC Mandel United.”