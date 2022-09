Gauthier Bourguigon met FC Lebbeke naar Beerschot: “Ik wil naar de top vijf kijken”

Voetbal Tweede Nationale BZondag trekt FC Lebbeke naar het Kiel om de beloften van Beerschot partij te geven. De Lebbekenaren vinden na een matige voorbereiding stilaan hun draai in tweede nationale B. Op de eerste speeldag werd er nog verloren tegen Berchem Sport, maar vorige week won men op Pepingen-Halle. De ruime middenmoot is het gevolg.

In het tussenseizoen trok FC Lebbeke Gauthier Bourguignon aan. De linksachter lijkt zich vlot te integreren in de ploeg en stond in de eerste twee competitiematchen telkens in de basis. Wellicht is dat zondag op Beerschot opnieuw het geval. De negenentwintigjarige nieuwkomer gaat al enkele jaren mee in het nationale voetbal.

“Ik kende mijn opleiding bij Braine-l’Alleud. Op mijn zeventiende kwam ik bij SK Halle terecht in een ploeg met Yves Buelinckx (ex-Club-Brugge, red.) en Alan Haydock (ex-RWDM, red.). Vijf jaar bleef ik bij de club. Toen kwam er de fusie tussen Halle en Pepingen. Ik koos voor zekerheid en ging twee jaar voetballen in Braine. Nadien trok ik naar Ninove, waar ik herenigd werd met Haydock. Die was daar trainer geworden. In Ninove dreigde ik dit seizoen derde keuze te worden. Op mijn leeftijd wil ik gewoon op het veld staan in plaats van op de bank te zitten. Het werd Lebbeke. Met volle goesting overigens.”

Vlotte aanpassing

Gauthier Bourguignon lijkt zich vlot aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. “Van oorsprong ben ik Franstalig. In Lebbeke ben ik dus een buitenbeentje. Een probleem is dat niet. Ik versta steeds beter en beter Nederlands en volg ook lessen. Taalproblemen zullen er dus niet zijn. Door mijn beroep als kinesist woon ik wel nog altijd in Wallonië (Braine, red.). “

“Vorig weekend wonnen we onze eerste match, dat gebeurde uitgerekend tegen mijn ex-club Pepingen-Halle. Die driepunter kwam op een goed moment en was meer dan verdiend. De eerste druk kon meteen in de kiem gesmoord worden. Vanuit het bestuur werden er geen ambities voor deze campagne uitgesproken. Ik wil echter naar de top vijf kijken. Uiteraard moeten we als nieuwkomer eerst op het behoud mikken. Toch mag die eerste doelstelling niet voldoende zijn. We hebben de ploeg om wat hoger te kijken. Een goed resultaat zondag op Beerschot kan alvast een goede stap in de juiste richting zijn.”

Lees ook: meer voetbal in 2NB