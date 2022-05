Gantoise-vrouwen met kapitein Alix Gerniers vieren tweede jaar op rij landstitel: “Fantastisch voor deze bende vriendinnen”

“We zijn het voorbije weekend inderdaad nooit echt in problemen gekomen”, aldus kapitein en Gantoise-boegbeeld Alix Gerniers. “In de tweede wedstrijd was het vooral op mentaal vlak belangrijk om het eerste doelpunt te scoren. We gingen met een 2-0-voorsprong rusten en op dat moment kun je het in principe niet meer uit handen geven. Ik zag de meisjes op de bank tien minuten voor het eindsignaal al vieren en gaf aan om toch nog even rustig te blijven ( lacht ).”

Ongeslagen reeks

De vrouwen van Gantoise blijven hun ongeslagen reeks in de Belgische Eredivisie verderzetten. Het is nu al drie jaar wachten op een nederlaag. “Dat wil zeggen dat we met deze vriendinnen echt wel het beste team vormen”, lacht Gerniers. “Net als vorig seizoen konden we in de finale van de play-offs alleen maar verliezen. Het is fantastisch dat we opnieuw in onze opdracht slagen.”