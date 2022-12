Gantoise-teams krijgen Spaanse opponenten in de kwartfinale van de Euro Hockey League in Amstelveen

hockeyAls enige club in Europa speelt Gantoise tijdens het paasweekend zowel met de mannen als de vrouwen de Final 8 van de prestigieuze Euro Hockey League, de Champions League van het hockey. In de kwartfinale botsen beide teams op Spaanse opponenten. De mannen treffen Spaans landskampioen Atletic Terrassa, de vrouwen nemen het op tegen Club de Campo uit Madrid.

Het Amstelveense Pinoké is van 6 tot en met 10 oktober gastheer voor de eindfase van de Euro Hockey League, maar alle EHL-matchen worden wel in het naburige Wagener Stadion afgewerkt. Bij de mannen moest vicekampioen Gantoise einde september in Hamburg twee kwalificatiewedstrijden afwerken om de Final 8 te bereiken. De troepen van Pascal Kina slaagden in hun opzet. Eerst werd het Zwitserse Rotweiss Wettingen vlotjes opzijgezet (7-0), vervolgens knokte Gantoise zich voorbij het sterke Amsterdam. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, maar na het nemen van shoot-outs mochten de Oost-Vlamingen juichen. Vier van de acht Gentse doelpunten werden in Hamburg gescoord door Roman Duvekot.

Dankzij die prestatie verdedigt Gantoise samen met landskampioen Racing de Belgische kleuren in de Final 8 van de EHL. De loting bracht Gantoise in kwartfinale tegenover Spaans kampioen Atletic Terrassa. Het team van kapitein Antoine Kina vermeed zo een Belgisch onderonsje tegen Racing en ook heel zware kleppers als Bloemendaal en Rot Weiss Köln werden ontweken. Racing mag het in kwartfinale opnemen tegen gastheer Pinoké, het team van Red Lions Sébastien Dockier, Alexander Hendrickx en Florent Van Aubel.

Vrouwen: mikken op een medaille

De vrouwen van Gantoise debuteerden vorig seizoen sterk in de Euro Hockey League. Na winst tegen het Engelse Surbiton (2-1) en een zeer knappe repliek tegen Den Bosch (0-2) werd de wedstrijd om brons met 1-2 van het Spaanse Junior verloren. De speelsters van coach Kevan Demartinis mikken deze keer op een medaille. Landskampioen Gantoise mag in Amstelveen in kwartfinale aan de slag tegen Club de Campo Madrid en ook een mogelijke halve finale tegen het eveneens Spaanse Complutense of het Ierse Pembroke Wanderers opent perspectieven. Berta Bonastre, de Spaanse topspeelster van Gantoise, zal alvast voor heel wat bruikbare info kunnen zorgen.

