Gantoise houdt lang stand tegen wereldtopper in EHL: “Te zwaar zonder twee sleutelspeelsters”

In de halve finale van de Euro Hockey League moest Gantoise het in het Amstelveense Wagener Stadion opnemen tegen het sterrenteam van Den Bosch. Met onder meer Oranje-iconen Lidewij Welten, Frederique Matla, Margot van Geffen en Marloes Keetels in de rangen staat Den Bosch als clubteam op eenzame hoogte. Dat Gantoise vooral aan verdedigen moest denken stond dan ook als een paal boven water. Dat verdedigen deden de Oost-Vlaamse meisjes echter bijzonder goed. Tot enorme kansen kwam Den Bosch in de eerste dertig minuten niet en op strafcorner hield een sterke Pauline De Ryck de netten schoon.

De kentering van de match kwam er in het midden van het derde kwart. Na een uitschuiver moest Stephanie Vanden Borre met een knieblessure naar de kant. Optornen tegen Den Bosch zonder Alix Gerniers én zonder Vanden Borre was er voor het moedige Gantoise te veel aan. In de 39ste minuut scoorde Maartje Krekelaar na een strafcornervariant (1-0). In het laatste kwart versierde Den Bosch tegen het knokkende Gantoise nog vijf pc’s. Eén strafcorner werd in minuut 46 door Frederique Matla benut: 2-0.

Tactisch plan

“Onze coach was al een tijdje bezig om deze wedstrijd voor te bereiden en hij heeft zijn werk uitmuntend gedaan”, aldus keeper Pauline De Ryck. “Aan een match tegen den Bosch moet je niet zonder plan beginnen, want dan is de lol er snel af.”

In de Belgische competitie kan De Ryck zich bij het oppermachtige Gantoise amper in de kijker spelen. Deze keer mocht ze voor een keer wel vol aan de bak. “Het was wel leuk om werk te hebben”, glimlacht ze. “En ja, er waren wel enkele mooie reddingen bij. Nu zijn we ontgoocheld, maar morgen kijken we zeker fier op deze prestatie terug. Uiteindelijk speelden we het grootste deel van de tweede helft zonder twee sleutelspeelsters.”

De blessure van Vanden Borre – de kans dat ze maandag in de wedstrijd om brons in actie komt is quasi nihil – vormde voor de Zuid-Afrikaanse coach Kevan Demartinis de grootste frustratie. “Er staan ons binnenkort immers play-offs te wachten”, aldus Demartinis. “Tot die blessure liep alles naar wens. We bewezen dat we meekunnen met een absoluut topteam, maar vanzelfsprekend is er nog een stevige weg af te leggen.”

Spectaculaire reeks gestopt

Voor Gantoise kwam er zaterdag een einde aan een indrukwekkende reeks van negentig (!) wedstrijden zonder nederlaag. “Ik ben tevreden dat onze reeks tegen Den Bosch stopt”, knipoogt Demartinis. “Dat is geen schande.”

Maandagochtend speelt Gantoise voor een Europese bronzen medaille. Dan nemen ze het op tegen de verliezer van het duel tussen thuisclub Amsterdam en het verrassende Spaanse Junior. Die match wordt zondag afgewerkt. Gantoise zal het dus zonder twee belangrijke pionnen moeten rooien. “Andere speelsters krijgen maandag nog meer kansen om op te staan”, besluit Demartinis. “De rustdag van zondag zal ons trouwens goed doen.”