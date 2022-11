Gano valt in en scoort bij enige bal tussen de palen: Zulte Waregem op diefje voorbij Lommel in Croky Cup

Bekervoetbal wordt door coaches vaak aangegrepen om speelminuten te gunnen aan jongens die in de competitie minder aan bod komen. In Lommel - Zulte Waregem huldigden zowel Steve Bould als Mbaye Leye dat principe. Bould hield zijn Belgische sterkhouders Wuytens en Henkens naast zich op de bank, Leye deed hetzelfde met zijn offensieve troeven Vossen, Gano, Fadera én spelmaker Rommens.

Voor een vrij leeg Soevereinstadion slaagden de twee experimentele teams er in de aanvangsfase niet in veel animo in de partij te steken. De nummer 7 van de Challenger Pro League hield makkelijk gelijke tred met de nummer voorlaatst van de Jupiler Pro League en dwong ook de betere kansen af. Sammy Bossut, door Leye tot bekerdoelman gepromoveerd, moest goeie schoten van owel Caio Roque als de vinnige Hongaar Zalàn Vancsa pareren. Bij een uitbraak van Nassim Chadli (geen familie van Rode Duivel Nacer) had Bossut een puike voetveeg in huis.

Bossut houdt de nul

Aan de overzijde zag Nikola Ivezic, de debuterende Montenegrijnse doelman van Lommel, een halfslachtige poging van Vigen naast zijn goal verdwijnen. Zulte Waregem slaagde er nauwelijks in de spitsen Ndour, Offor en Sangaré te bereiken. Al kwam de topklasser na de pauze wel het scherpst uit de kleedkamer, met een uitbraak van Sissako die voer het Lommelse doel in corner caramboleerde. Toch moest opnieuw Bossut het hardst aan de bak op een dropvolley van Chadli en een verloren kopbal die bijna in de winkelhaak uitkwam.

Terwijl Steve Bould zeer verrassend Chadli (de beste man op het veld) naar de kant haalde, opteerde Leye na een uur voor een driedubbele wissel. Met Vossen, Fadera en Gano gooide hij al zijn offensieve bankzitters in de strijd en dat loonde vijf minuten later. Gano, die wegens protest meteen tegen geel was aangelopen, werd door de klaarziende Fadera alleen op doel afgestuurd en stak de bal netjes onder Ivezic in de netten (0-1). Het was zowaar de eerste bal tussen de palen van Zulte Waregem.

In het slotkwartier deed Lommel nog verwoede pogingen om alsnog verlengingen uit de brand te slepen. Sammy Bossut kreeg het nog zwaar te verduren, maar hield vooral de beste poging - een kopbal van Caué Santos - op de lijn uit zijn doel. In de toegevoegde tijd knalde Belghali nog over.

Zuur voor Lommel, superefficiënt Zulte Waregem

“Dat zal wel het verschil zijn tussen een team van 1A en 1B”, zuchtte Lommels spelmaker Kolbein Thordarsson. “Zij hebben één kans en maken die af. Wij hadden behoorlijk veel mogelijkheden, maar kregen de bal er niet in. Jammer, want we leverden best wel een goeie prestatie, vond ik. Dit is echt zuur.” Wat zijn coach Steve Bould beaamde. “Op deze prestatie kunnen we zeker bouwen, maar voetbal draait om winnen”, zei de Brit niet zonder cynisme.

“Efficiëntie is al het hele seizoen een probleem bij ons, maar vandaag mocht ik daarover echt niet mopperen”, erkende Mbaye Leye dan weer. “Met het oog op onze superbelangrijke competitiewedstrijd van zaterdag tegen Eupen hield ik een aantal pionnen aan de kant, maar het draaide in onze aanval van geen kanten. En dan zie je dat ik er enkele ervaren jongens inbreng die meteen het verschil konden maken. We hopen straks met een goed gevoel de WK-break te kunnen induiken en dit was alvast een eerste stap. Dit resultaat moet ons sterken voor zaterdag.”

LOMMEL: Ivezic - Monjonell, Amankway, Tolinsson (77' Kadiri), Roque - Belghali, Thordarsson, Granell - Chadli (63' Martinez), Caué Santos, Vancsa (77' Anello).

ZULTE WAREGEM: Bossut - Tambedou (80' Sörmo), Willen, Miroshi - Ciranni, Sissako, Vigen, Drambaiev (63' Fadera) - Sangaré (80' Rommens), Offor (63' Gano), Ndour (63' Vossen).

DOELPUNTEN: 69' Gano (0-1)

GEEL: Ndour, Sissako, Gano, Miroshi.

REF: Vermeiren

TOESCHOUWERS: 750.