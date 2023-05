Galmaardenaar Arne Marit toonde zich in allereerste grote ronde: “Nooit eerder was ik zo moe dan na deze Giro”

Basketbal BNXT League Brevin Pritzl schiet Leuven Bears naar vierde ronde van play-offs: “Mijn vrouw wil graag naar huis, maar ik nog niet”

Nadat Leuven Bears in de derde ronde van de play-offs zich knap ontdeed van de Nederlandse grootmacht Den Bosch, mag de ploeg het zaterdag en maandag opnemen tegen Charleroi. Die kwalificatie is mede te danken aan Brevin Pritzl. De Amerikaan haalt in de eindronde een bijzonder hoog niveau.