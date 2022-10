Galawedstrijd in mineur voor Lindemans Aalst na reanimatie van bezoeker Martin Perin op het terrein: “Volleybal is even bijzaak”

Een pluim voor de koelbloedigheid van de vrijwilligers van Lindemans Aalst. Enkelen begonnen onmiddellijk met de reanimatie, onder meer met de hulp van een defibrillator. Anderen bekommerden zich over de moeder van de onfortuinlijke sporter. Aalst-coach Idner Martins was één van mensen die onmiddellijk ter hulp schoot. “De galawedstrijd tegen Maaseik had een feestelijke avond moeten worden, maar het draaide anders uit”, aldus de 43-jarige Portugees. “Perin zakte een aantal keren helemaal weg, maar gelukkig was hij opnieuw vrij stabiel toen hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Onze spelers waren uiteraard erg aangedaan. Hun reacties waren heel verschillend. Sommigen weenden, anderen wilden zo snel mogelijk vertrekken. Ik heb hen gezegd dat het geen feestavond geworden is, maar dat we in feite heel blij mogen zijn dat die jongen erdoor is gekomen. Nu kan er nagegaan worden wat er precies gebeurd is en kan hij geholpen worden”

Spelers van zowel Maaseik als Aalst waren begrijpelijkerwijze bijzonder onder de indruk van het voorval. Onder hen thuisspeler Robbe Van de Velde, leeftijdsgenoot en ploegmaat van Perin bij de Red Dragons. “Ik heb zelf niet gezien dat Martin viel, maar ik hoorde wel onmiddellijk aan de reacties dat er iets gebeurd was. Je weet op zo’n moment niet wat je moet denken en er gaan veel scenario’s door je hoofd. Het was in ieder geval snel duidelijk dat het ernstig was. Je kan dan alleen maar hopen dat het goed afloopt. Het was dan ook een enorme opluchting toen we hoorden dat hij bij bewustzijn en beter was. Dat is het allerbelangrijkste. Op zo’n momenten besef je dat volleybal slechts bijzaak is.”

Geruststellend bericht

“Ik ken Martin heel goed van in de nationale selecties. Ik weet niet of het me daarom extra heeft aangegrepen. Mijn ploegmaats waren in ieder geval ook erg aangedaan. Maar voor de spelers van Maaseik moet het nog meer indruk gemaakt hebben. Gelukkig gaat het beter. Ik stuurde Martin gisterenavond (zaterdag, red.) nog een bericht en hij antwoordde vanuit het ziekenhuis dat hij ok is. Laat ons hopen dat hij verder goed hersteld.”