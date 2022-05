Galamatch voor afscheidnemende Tom Desmet (KFC Wambeek-Ternat)

Initiatiefnemers Dennis Van der Putten en An Clockaerts trommelden in het geheim heel wat vrienden en gewezen ploegmaats en trainers op om hulde te brengen aan de Ternatse middenvelder die op één seizoen bij SK Lebbeke na steeds in Ternatse loondienst voetbalde. “De verrassing was absoluut geslaagd”, zegt Desmet die zijn afscheidsmatch won met 6-3 én ook een doelpunt voor zijn rekening nam. “Toen ze me zeiden dat ik mijn sportzak moest meenemen, had ik wel door dat er iets te gebeuren stond. Het doet me iets dat ze dit voor mij georganiseerd hebben. Ik vind het een eer. Misschien heb ik in die 20 jaar in het eerste elftal dan toch iets teweeg gebracht. Het is fijn om nog eens te kunnen samenspelen met heel wat gasten. Sommigen waren er ook al bij toen ik als vijfjarige bij Sporting Ternat rondliep. Ik had echt nooit gedacht dat ik kon bereiken wat ik heb bereikt heb. Ook niet toen ik als 16-jarige in het eerste elftal van Sporting Ternat in tweede provinciale kwam piepen. Uiteindelijk heb ik het wel tot in derde klasse geschopt.”