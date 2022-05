Gaëtan Van Haesendonck en Atomix Haacht dwingen verlengd verblijf af in BENE-League: “Ik ben deze club ongelooflijk dankbaar”

handbalAtomix Haacht heeft zich in de vierde wedstrijd van de play-downs in de BENE-League verzekerd van het behoud in de grensoverschrijdende topcompetitie. Haacht verloor de eerste wedstrijd in Limburg, maar wist vervolgens drie keer op rij te winnen. Het zette afgelopen weekend Hubo Initia Hasselt met 26-22-cijfers opzij en kan zo niet meer bijgehaald worden in de ‘Best of Five’-reeks.

“Laat ik me eerst en vooral excuseren voor mijn hese stem. Ik lag afgelopen nacht, na een helse avond, zeer laat in mijn bed”, lacht de 23-jarige Gaëtan Van Haesendonck ons toe. “Samen met met mijn ploegmaats, het bestuur, de supporters en iedereen die onze club een warm toedraagt, hebben we enorm genoten van dit succes. We zijn uitermate opgelucht en trots dat we onze supporters eindelijk eens konden geven wat ze verdienen: enkele cruciale overwinningen op eigen bodem.”

“Een verschroeiende start lag aan de basis van onze beslissende overwinning tegen Hasselt. Het was niet met flitsend handbal dat we onze voorsprong tot het einde van de partij wisten te verdedigen, maar in zo’n match doet dat er niet toe. De ontlading na het laatste fluitsignaal was enorm en de emoties laaiden hoog op.”

Week na week te pletter werken

Atomix was een heel seizoen lang op achtervolgen aangewezen en verloor ook de eerste match van de play-downs. Geloofden ze zelf nog in de redding? “Na zo’n snertseizoen heb je twee keuzes”, vervolgt de pivot. “Ofwel aanvaard je dat je de minste ploeg uit de reeks bent en laat je het hoofd hangen, ofwel blijf je de rug rechten en probeer je elke kans die je aangereikt krijgt, nog te grijpen. Wij kozen voor dat laatste en bleven ons week na week te pletter werken op training, om er in deze cruciale matchen te staan. Deze BENE-League is een prachtige competitie. Elke speler was erop gebrand om het behoud af te dwingen, ook al hadden we een erg moeilijk jaar achter de rug.”

Emotioneel afscheid

Het was de laatste match van Van Haesendonck voor Atomix Haacht, die samen met linkerflank Louis Delpire naar Sporting Pelt vertrekt en gaan cohousen in Limburg. “Deze afscheidsmatch was dan ook een emotioneel moment. Ik heb hier vijf jaar enorm graag gespeeld en wil via deze weg graag ook nog eens iedereen bedanken die ik ben tegengekomen op mijn weg. Atomix maakte van mij een betere speler en een betere mens. Ik ben deze club ongelooflijk dankbaar en wens hen volgend seizoen echt het allerbeste toe”, besluit Van Haesendonck met een krop in de keel.

Lees ook: meer handbal