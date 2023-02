Gaëtan Hendrickx (SK Deinze) na zege bij Dender: “Als je ziet van waar we komen, verdienen we plaats in de top zes”

voetbal 2NB Coach Jan Schoefs (Belisia): “Op bepaalde momenten zit het dan ook nog eens tegen”

Je hebt zo van die ploegen, die je echt niet liggen. Na vier onderlinge confrontaties over de voorbije twee seizoenen, slaagde Belisia er niet in tegen Cappellen ook maar één punt te behalen. Niet dat er over de inzet te klagen viel, verre van zelfs. Maar toen Falke Vandecaetsbeek op het uur dan toch de gelijkmaker aantekende en scheidsrechter Claes het doelpunt valideerde, kwam hij luttele seconden later op die beslissing terug. In alle sereniteit en rust, was Marnic Claes bereid zijn ommezwaai bij ons toe te lichten. “Het leer sprong op tegen de hand van Vandecaetsbeek, die snoeihard uithaalde en knap scoorde. Ik wees meteen naar het midden, maar besefte gelijk dat dit niet juist was. Ik kwam dan meteen terug op mijn beslissing en keurde vervolgens de treffer af. Sneu voor Belisia, maar wel correct naar mijn gevoel”, aldus de ref.

5 februari