Gaëtan Hendrickx (SK Deinze) na verlies tegen Lierse Kempenzonen: “Het moet saai zijn om daar te spelen”

In het duel tussen SK Deinze en Lierse Kempenzonen stond niet veel meer op het spel. Deinze wou de derde plaats vasthouden, de bezoekers probeerden zich op rang vijf te handhaven. Dat laatste is gelukt, het eerste door het verlies van Waasland-Beveren bij vicekampioen RWDM ook. De eerste 45 minuten leken de oranjehemden zaterdagnamiddag niet echt gemotiveerd.

“Wie aan de kant staat en merkt dat de tweede bal vaak voor de tegenstander is, komt snel tot de conclusie dat er iets loos is met de motivatie van het team”, merkte Hendrickx op. “Dat klopt niet. Soms, één-, tweemaal in een seizoen, geraak je moeilijk in de match. Dat heeft niets met motivatie te zien. Want voetbal is geen wiskunde.”