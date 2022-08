Gaëtan Hendrickx met SK Deinze naar het Lotto Park: “Pas na vijf speeldagen zullen we meer weten”

voetbal challenger pro league Coach Regi Van Acker en FCV Dender zijn nog op zoek naar verster­king: “Nieuwko­mers moeten in de groep passen”

FCV Dender staat vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen Lommel SK voor zijn vuurdoop in de Challenger Pro League of eerste klasse B. Of de blauwhemden klaar zijn voor de strijd is voorlopig koffiedik kijken. Coach Regi Van Acker hinkt op twee gedachten: “Er werden degelijke aanwinsten aangetrokken, maar om de strijd over het hele seizoen aan te gaan, moet er in alle linies nog versterking bijkomen.”

