Gaëtan Hendrickx en Deinze voor cruciale partij tegen Dender: “Coach luistert naar ons, maar wij ook naar hem”

Net voor het rustsignaal van de partij tegen RWDM opende Hendrickx met links de score. In de tweede helft slaagden de oranjehemden er niet in die bonus vast te houden, laat staan verder uit te bouwen. “De tweede helft hebben we niet meer gespeeld om te scoren, maar om het resultaat vast te houden”, geeft de 27-jarige Hendrickx toe. “Persoonlijk vond ik dat we na de rust veel te laag stonden. We hadden RWDM ook sterker verwacht. Zoals we na de pauze speelden was de kans groter dat we een goal incasseerden dan dat we er zelf eentje maakten.”