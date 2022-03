Gaëtan Desmet met KVVV Ardennen tegen vice-leider EEG: “Bewogen slot van heenmatch revancheren”

Vier zeges op rij boekte KVVV Ardennen. Tegen rechtstreekse tegenstanders als Grembergen, Berlare, Zele en Sleidinge. Dankzij twaalf op twaalf prijken de groen-witten met dertig punten op plaats zeven. Zodat ze naar boven mogen kijken. “Naar onder moeten we, denk ik, niet meer kijken”, vermoedt de 26-jarige centrale verdediger Gaëtan Desmet. “Tegen Elene-Grotenberge moet niets en mag alles. We spelen al vijf wedstrijden met dezelfde elf, we hebben niet meer af te rekenen met letsels en schorsingen. Inzake automatismen een pluspunt. Bovendien hebben we nu ook een sterke bank want vorige zondag waren zowel Mathias Vanden Berghe als Maarten Vanwymeersch invallers. Mannen die in het verleden toch al iets hebben bewezen.”

Ndikimuna raakt fit

Op Sleidinge, waar Jochen Van Wambeke (volgend seizoen Horebeke?) de partij met twee goals in de eerste tien minuten in de juiste richting duwde, viel Amrani Ndikumana na een halfuur geblesseerd uit. “Een stevige buil op zijn voorhoofd, maar donderdag kon hij trainen”, verduidelijkt Desmet. “We zullen naar alle waarschijnlijkheid opnieuw over dezelfde mannen kunnen beschikken. Ons veld zal er beter bij liggen dan een paar weken geleden. Het zou een leuke derby moeten worden. Tegen Elene-Grotenberge is het altijd op het scherp van de snee.”

Leider in derde periode

Dat was in de heenronde ook het geval. EEG klom toen op voorsprong, maar vanop de stip stelde aanvoerder Bono Cadron gelijk. Diep in de toegevoegde tijd lukte de thuisploeg de winninggoal nadat scheidsrechter De Ruyck eerst Gaëtan Desmet en daarna ook nog Jonas Droessaert en Jochen Van Wambeke uitsloot. “Een bewogen matcheinde: we gaan proberen om sportief weerwraak te nemen”, benadrukt Desmet. “Toen speelde EEG met Robin Martens en Lorenzo Vanhoolandt in de spits. Twee beweeglijke aanvallers. Hoe ze het de laatste weken aanpakken zal trainer Carl Deviaene ons zondag voor de aftrap diets maken. In de derde periode staan wij alleen aan de leiding, maar in dat periodekampioenschap zijn we nog maar drie speeldagen ver. We proberen zo lang mogelijk mee te doen voor dat eindrondeticket.”