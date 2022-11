Gaëtan Desmet kopt KSK Vlaamse Ardennen voorbij SK Munkzwalm: “Noë Watté hield ons in eerste helft recht”

“We moeten eerlijk zijn: in de eerste helft hield doelman Noë Watté ons recht”, gaf Desmet na afloop toe. “Goed voor zijn vertrouwen want na het langdurig uitvallen van Niels De Prez is Noë aan zijn eerste matchen in eerste provinciale bezig. Hij toont dat we geen schrik moeten hebben om de rest van het seizoen met hem onder de lat verder te gaan. Dat we de nul hielden is voor hem heel belangrijk. Voor hetzelfde geld werd het in het eerste halfuur 0-1 en 0-2 en was de match gespeeld. Daar waren we nooit over geraakt.”

Bezoeker Jonathan Ulens dook in het eerste halfuur drie keer alleen voor Watté op. De Ardennen-goalie kon telkens afweren. Hij greep ook goed in op een verrassende kopbal van Kjell Knipping op corner en kreeg op de doellijn assistentie van Ndikumana toen Jens De Landtsheer inkopte. Vijf minuten na de hervatting kon de thuisploeg het tij keren. Rechtsachter Bart Polet dropte met links een korte corner in de zestien. Gaëtan Desmet knikte raak.

Korte corner

“Meestal ga ik mee op stilstaande fasen, maar dit seizoen heb ik op die manier nog niet veel kansen gehad”, beweerde de 26-jarige centrumverdediger. “Jawel, we oefenen vaak op die standaardsituaties. We kozen bewust voor een korte corner, maar dat Bart de bal met zijn linker voor doel zou brengen was niet ingestudeerd. We scoorden snel een tweede keer. Daarna zijn we niet echt meer in gevaar gekomen. Denk dat Zwalm via Van der Eecken en Ulens nog twee keer dreigde. Terwijl wij op de counter nog mogelijkheden kregen.”

Voor Ardennen was deze derbyzege na nederlagen thuis tegen Mariakerke en bij Melsele bijna noodzakelijk. “Ik heb nog nooit geweten dat het in een reeks zo dicht bij elkaar hangt”, besloot Desmet. “Win je twee matchen op rij sta in de top drie, verlies je twee maal na elkaar zak je naar de onderste vijf. Ik vind het wel leuk voetballen in dit grote stadion. In Etikhove was het als verdediger makkelijker om een blok te zetten, maar hier kan je altijd over de grond voetballen. De bal botst nooit verkeerd. En bovendien is er wat volk.”