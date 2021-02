Gaëtan Coucke zet concurrentie tussen Mechelse keepers op scherp: “Snel weer nummer één worden”

En of Vrancken tevreden was met de prestatie van Coucke tegen RWDM: “Het is knap wat hij getoond heeft na een moeilijke periode.” Uitstekende saves, knappe reflexen. Coucke hield zijn ploeg recht. “Het voelde goed om me te kunnen tonen”, vertelt de Limburger. “Ik heb heel hard getraind om deze kans te krijgen.”

Coucke was in het eerste deel van dit seizoen nog titularis. Zonder uit te blinken. Een échte puntenpakker was hij (nog) niet. Midden december was er dan Coucke’s foutje tegen Waasland-Beveren en Thoelen nam zijn plaats in. “Of ik die keuze begreep? (denkt na) Goh, tevreden was ik uiteraard niet. Ik hoopte mij verder te mogen bewijzen. Maar goed, als ploeg zaten we in een negatieve spiraal en dan moet een trainer beslissingen nemen. We hebben daar over gesproken en alles is uitgepraat. De coach heeft gezegd dat hij voor 200 procent in mij gelooft.”