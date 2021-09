Gaëtan Coucke (KVM) incasseert 7 tegengoals tegen Anderlecht: “Dit is onacceptabel”

“Dit is een zware teleurstelling”, klonk het bij een teleurgestelde Coucke. “We vatten de match nochtans goed aan. Onze eerste helft was sterk." KV was baas in de eerste helft en ging na een vermeende offsidegoal van Raman en een knap doelpunt van Storm meer dan verdiend rusten bij een 1-1-tussenstand.

Een verklaring voor het grote verschil tussen de eerste en tweede helft had hij niet. “En als ik er wel een had, zou ik het zeggen. Al was het wel zo dat de agressiviteit plots weg was, er was te weinig druk naar voor en ook in balbezit was het te weinig. Alles wat positief was in de eerste helft, was negatief in de tweede.”