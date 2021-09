Gaëtan Coucke (KV Mechelen) incasseert zeven tegengoals tegen Anderlecht: “Dit is onacceptabel”

Voetbal 1AGaëtan Coucke (23) kreeg zondagnamiddag tegen Anderlecht zeven (!) tegendoelpunten om de oren. Een bolwassing die de doelman van KV Mechelen zelf niet kon vermijden. Defensief wankelde Malinwa in de tweede helft. “Ik stond in een schietkraam, maar dat was niet alleen de fout van de verdedigers.”

Het werd een wedstrijd om snel, héél snel, te vergeten voor Gaëtan Coucke. Zelf ging de Limburgse keeper van Malinwa niet in de fout, maar hij werd wel in de steek gelaten door zijn defensie. Vanlerberghe, Bateau en co. speelden een dramatische tweede helft, met een zware 7-2-nederlaag tot gevolg. Een stevige dreun voor Mechelen. “Dit is een zware teleurstelling”, klonk het bij een teleurgestelde Coucke. “We vatten de match nochtans goed aan. Onze eerste helft was sterk.”

KV Mechelen was baas in de eerste helft en ging na een vermeende buitenspelgoal van Raman en een knap doelpunt van Storm meer dan verdiend rusten met een 1-1-tussenstand. “Maar dan is het ongelofelijk hoe wij de tweede helft zijn begonnen. Na een kwartier stond het al 4-1. Dat is onacceptabel”, zuchtte Coucke.

Een verklaring voor het grote verschil tussen de eerste en tweede helft had hij niet. “En als ik er wel een had, zou ik het zeggen. Al was het wel zo dat de agressiviteit plots weg was. Er was te weinig druk naar voren en ook in balbezit was het te weinig. Alles wat positief was in de eerste helft, was negatief in de tweede helft.”

De 2-1 van Kouamé viel vroeg na de pauze en Malinwa zakte nadien volledig weg. “Of dat doelpunt ons genekt heeft? Ik vind niet dat één goal je zo mag ontmoedigen. Als dat toch het geval is, dan is dat wel een heel gemakkelijk excuus. Er zijn meerdere factoren die hun rol speelden.”

Wankele defensie

Vooral de wankele verdediging was hét pijnpunt van KV Mechelen. Centraal achterin gingen zowel Vanlerberghe als Bateau individueel en positioneel meerdere keren in de fout. “Ik stond in een schietkraam, ja. Maar dat kan je niet alleen op de verdedigers steken”, zette Coucke zijn defensie uit de wind. “Verdedigen begint voorin, als ploeg. Collectief zat het gewoon niet goed vandaag.”

