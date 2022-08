Gaëtan Coucke gaat met Malinwa in Cercle voor tweede zege en clean sheet op rij: “Van buitenaf waren er veel defensieve twijfels”

Voetbal Jupiler Pro LeagueOpluchting. Dat gevoel overheerste ook bij Gaëtan Coucke (24) na de 3-0-overwinning tegen Union. De nul is van het bord. “Die eerste driepunter maakte het deze week toch aangenamer op training”, aldus de doelman. Ook die andere nul is van de tabellen, die van de clean sheets. “Dat doet zeker deugd. Vooral omdat er geschreven werd dat we defensief kwetsbaar waren.”

Vanlerberghe-Wouters, Peyre-Lavalée en Peyre-Van Hoorenbeeck. Drie keer in evenveel wedstrijden kreeg Coucke een andere centrale as voor zich. “Dat is zeker aanpassen. Elke speler heeft zijn eigen manier van voetballen en verdedigen. Anderzijds beschikt elke speler die daar al stond over de juiste kwaliteiten. Wie er speelt, heeft geen invloed op mijn zelfzekerheid in doel”, is Coucke vastberaden.

Op een schot van Salah en een kanonskogel van Dony tegen de lat na, kende Coucke een rustige avond tegen Union. Een eerste clean sheet was het gevolg. Ook dat was een ‘bevrijding’. “Dat deed zeker deugd. Vooral omdat er van buitenaf werd getwijfeld aan de defensie. Er werd geschreven dat we kwetsbaar waren. Toch hebben we na drie wedstrijden al een clean sheet. Vorig seizoen moesten we daar langer op wachten (speeldag 8, red.).”

Geen onderschatting

Zaterdag maakt Malinwa de verplaatsing naar het Jan Breydelstadion voor een duel met Cercle Brugge. De Vereniging telt net als Mechelen drie punten. “Het is een ploeg die heel agressief druk zet met enkele spelers, zoals een Hotic, die het verschil kunnen maken. De trainer heeft er ons attent op gemaakt dat we hen niet mogen onderschatten. We mogen ons niet laten vangen, omdat we vorige week een topclub klopten die deze week nog de voorrondes van de Champions League speelde. We zullen heel de wedstrijd alert en scherp moeten zijn.”

Een overwinning op Jan Breydel bezorgt Mechelen zes op zes. Met wedstrijden tegen Westerlo, STVV, Seraing en KV Kortrijk in het verschiet kan het een begin zijn van een mooie reeks. “Daar heb ik persoonlijk nog niet aan gedacht. Wedstrijd per wedstrijd luidt bij mij het devies. In de Belgische competitie is het gewoon moeilijk te voorspellen wie in welke match de betere ploeg zal zijn”, besluit de Mechelse goalie.

Lees ook: meer voetbal uit Jupiler Pro League