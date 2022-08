Gaëlle Van Hulle (TC Tobias): “Heel blij met deze Vlaamse titel”

“Vooraf was er niet echt een favoriet,” vond Gaëlle. “We hadden het gevoel dat we wel een kans maakten tegen de meisjes van TC Tessenderlo. Mijn enkelspel was best spannend. Ik won de eerste set met 4-1 en de tweede zette ik in de tie break naar mijn hand (7-5). Josephine verloor haar enkelspel (4-0, 4-2) en het dubbelspel moest dus voor de beslissing zorgen. Ook die was heel spannend. We verloren het eerste spel met 0-4, maar de tips van coach Donald Van Landschoot zetten ons op het juiste spoor. In de tie break wonnen we set twee (7-5) en in de ‘super tie break’ haalden we het met 10-7. Fran is groot en ze wist veel ballen terug te halen.”