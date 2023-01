Gaelle Bouzin en Filou Oostende ontvangen rode lantaarn Brussels Basketball: “Niet blindstaren op de heenmatch”

De afgelopen maand zat het speelschema van de landskampioen propvol. Zaterdagavond binden de spelers van de kustploeg al voor de negende maal deze maand de schoenen aan voor een wedstrijd met inzet. De maand begon met een uiterst knappe zege op bezoek bij het Turkse Bahcesehir in Istanboel, het eerste duel in de play-ins van de Champions League (72-76). Wat volgde waren drie nederlagen op rij. Luik (87-78), Bahcesehir (64-77) en Charleroi (88-101). Op het veld van Leuven won Oostende na één verlenging (75-79) waarna het Europese toneel verlaten moest worden in de belle tegen Bahcesehir (87-81). ‘Last but not least’ stond er een dubbele confrontatie met Charleroi op het programma met als inzet een ticket voor de bekerfinale. Na de (stevige) winst in eigen huis (92-76) kwamen de Filous in de Spiroudôme met de schrik vrij, maar werd opnieuw verloren (87-74). Acht matchen gespeeld, drie zeges en vijf nederlagen. Atypisch Oostende onder Gjergja, maar de verzachtende omstandigheden zijn niet min.

Druk schema

“Een samenloop van omstandigheden”, vertelt assistant-coach Gaelle Bouzin. “We moeten eerlijk zijn dat we een paar keer niet goed genoeg waren, maar we hebben een erg jonge ploeg en zelfs binnen één en dezelfde match zien we wel eens ups en downs. Dat is niet zo abnormaal en ze werken elke dag keihard om steeds beter te worden. De eerste dag na de kwalificatie voor de bekerfinale hebben we de spelers een welverdiende dag rust gegund. Daarmee werk je de vermoeidheid echter niet weg, want na zo’n periode heb je meer tijd nodig om weer helemaal te recupereren. Op training merk je ook de nasleep van het aantal matchen in een korte tijdspanne”, aldus Bouzin.

Ziekenboeg

Djordjevic, Buysse en Thurman zijn nog enige tijd out. Bovendien is Tyree ook twijfelachtig nadat hij afgelopen zondag een stevige kniestoot op zijn heup te verduren kreeg. “Het is nu aan de jongens die hun kans krijgen om die met beide handen te grijpen door voor elke bal te vechten en alles te geven. Brussels staat misschien wel laatste, maar daar mogen we ons niet op blindstaren. We spelen tegen Brussels en niet tegen de hekkensluiter. Ze beschikken trouwens over een andere ploeg dan enkele maanden geleden, toen we hen wisten te verslaan (84-115 red.), dus het wordt zeker niet evident. Een belangrijk duel voor ons, want we mikken resoluut op die eerste plaats in de rangschikking met het oog op het vervolg van de competitie. We bekijken het match per match en moeten de focus zien te behouden”, klinkt het tot besluit.