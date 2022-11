Gaël Kakudji helpt Eendracht Aalst met twee goals aan periodetitel: “Mooi feestje met onze talrijk meegereisde fans”

Kakudji was in de wolken met zijn eerste twee competitiedoelpunten en vierde zijn goals op een speciale manier met de supporters. “Dat was met een Congolese dans fimbu genaamd”, vertelt de Belg met Congolese roots. “Ik hoop dat in de toekomst nog enkele malen te kunnen doen telkens als ik scoor. Eerder op het seizoen maakte ik een doelpunt in de bekermatch tegen Mandel United. We kregen van onze fans wel heel veel steun en het was dan ook fijn dat we een feestje konden bouwen met hen. Deze periodetitel is de eerste prijs die ik met een club pak. Dit was voor mij een finale. Ik ben blij voor de club, de supporters, de medespelers en de coach dat ik mijn steentje tot deze belangrijke zege kon bijdragen. De laatste weet perfect wat mijn kwaliteiten zijn en geeft me veel vertrouwen. Het is mooi dat we de periodetitel pakten want nu hebben we iets in de hand, maar we gaan uiteraard resoluut voor de titel.”