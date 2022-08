Gaël Kakudji: “Eendracht Aalst heeft evenveel kwaliteit dan mijn vorige club Olympic Charleroi”

Als alternatief voor Brice Verkerken, die naar Rupel Boom vertrok, opteerde Eendracht Aalst voor Gaël Kakudji. De 23-jarige Luikenaar met Congolese roots kwam over van Olympic Charleroi en gaat centraal achterin de concurrentiestrijd aan met Andreas Burssens en Steve Ryckaert of kan ook naast beide spelers in een driemansdefensie worden uitgespeeld, zo bleek in de cupmatch tegen SV Anzegem met succes. Tegen Mandel United wil de nieuwkomer bevestigen.

Net als smaakmaker Ben Yagan debuteerde Kakudji op jonge leeftijd in eerste nationale, Yagan met OHL en hij met Antwerp FC. “Dat was op 19-jarige leeftijd tegen Cercle Brugge”, doet de verdediger zijn verhaal. “Ik tekende er een profcontract, maar de grote doorbraak bleef uit. Ik keerde terug naar FC Seraing, waar ik een groot gedeelte van mijn jeugdopleiding kreeg. Vorig seizoen werd ik door de Luikse club verhuurd aan Olympic Charleroi. Bij Eendracht tekende ik een contract voor één seizoen met optie voor een bijkomend jaar. Mijn eerste weken in mijn nieuwe club vallen reuze mee. Er is hier zeker zo veel kwaliteit aanwezig als bij Olympic. Alleen heeft de Waalse club iets meer ervaring in haar rangen.”

Aalst walste in zijn eerste bekerwedstrijd over derdenationaler SV Anzegem heen en wil nu tegen Mandel United zijn bekeravontuur verder zetten. Kakudji is nieuw, maar weet perfect wat er leeft binnen de spelersgroep.

“Ik weet uiteraard dat Eendracht door Mandel United een paar maanden geleden onverdiend werd uitgeschakeld in de eindronde voor promotie naar eerste nationale. De spelersgroep aast dan ook op een sportieve revanche. We houden er absoluut geen rekening mee of Mandel met zijn eerste elftal dan wel met zijn beloften zal aantreden omdat er mogelijk een staking is omwille van achterstallige betalingen. We bereiden deze cupmatch honderd procent geconcentreerd voor en laten niets aan het toeval over.”

Opmerkelijk is dat coach Carl De Geyseleer tegen Anzegem niet vasthield aan zijn vertrouwde 4-4-2 systeem van vorig seizoen en overschakelde naar een 3-5-2 veldbezetting. Hierdoor kwam Kakudji rechts in de driemansverdediging uit.

“Ook in de oefenwedstrijd op SV Oudenaarde opteerde de coach voor dat systeem. We waren toen verdedigend erg solide en haalden een nipte zege met een clean sheet. Tegen Anzegem lukte dat net niet, maar we incasseerden het tegendoelpunt toen de wedstrijd al gespeeld was en er een vijftal wissels werden doorgevoerd. Zelf voel ik me goed in dat systeem, maar het maakt me eigenlijk niet zo veel uit in welke veldbezetting we spelen. Het belangrijkste is dat de ploeg meerdere systemen kan hanteren.”