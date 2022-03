Gabriel Grello met Halle-Gooik op zoek naar ticket voor bekerfinale: “Cup moet eerste feest worden”

Grello was in Jette samen met Edu een van de weinige spelers die het normale niveau haalde. Hij tilt niet te zwaar aan de zwakke prestatie in de hoofdstraat. “Eens in een seizoen kom je dergelijke matchen tegen. Vergeet niet dat we na de winterstop al acht matchen hebben gespeeld. Daarin haalden we telkens wel een goed niveau. Momenteel hebben we door blessures ook niet te veel spelers op overschot. De eerste minuten tegen Jette waren ook degelijk. Nadien werd ons spel vertraagd. Jette beschikte over enkele snelle spelers, zodat het plots een echte cupmatch werd. Het was een van de weinige ploegen die tegen ons na de rust met een goede pressing kon uitpakken. Ik vraag me trouwens af waarom ze niet eerder die aanvallende mentaliteit toonden. In de eerste helft speelden ze als bange hazen en kregen ze het deksel op de neus. Jette toonde twee gezichten, maar speelde wel verdienstelijk.”

Herentals

Veel rust wordt er de Braziliaan niet gegund. Woensdagavond werkt hij met Halle-Gooik de terugwedstrijd van de halve finale van de beker van België af. “Thuis wonnen we met 8-2. We moeten niet flauw doen; natuurlijk is dat een mooie bonus. Het komt er voor ons op aan om de match onmiddellijk in handen te nemen. Als we Herentals in hun spel laten komen, maken we het onszelf moeilijk. Die les hebben we in Jette alvast geleerd. Mentaal klaar zijn en niet teren op de voorsprong: dat is de boodschap.”

Finale

Voor Grello zal het bij kwalificatie niet de eerste bekerfinale worden. “De cup moet een eerste feest worden. Voor iedere speler is een finale een hoogtepunt in de carrière. Ik mocht het al drie keer meemaken. Tegen Hasselt verloren we er eentje na een spannende wedstrijd. Onder coach Fuentes en coach Fernandao mocht ik twee keer de beker mee in de lucht steken. Het gevoel dat je dan meemaakt, valt moeilijk te omschrijven.”

