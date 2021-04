Gaat Steven Defour aan de slag op jeugdacademie van KV Mechelen? “Hij zou een verrijking zijn”

Volleybal Euromillions League Geen paniek bij Maaseik na nederlaag tegen Roeselare: “Zaterdag is er een nieuwe kans”

8 april Na twee wedstrijden in de play-offfinale in het volleybal is alles te herdoen. Na de zege van Maaseik op het veld van Roeselare, deden de West-Vlamingen hetzelfde in Limburg. Geen verrassingen dus in de finale waarin het al van 2018 geleden is dat de thuisploeg nog een veldslag kon winnen. “Heerst er een vloek op thuiswedstrijden? Neen, daar geloof ik niet in, maar laat ons dat principe zaterdag gewoon verderzetten”, oordeelt Jelte Maan.