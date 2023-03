Gaat het licht letterlijk uit bij FC Lebbeke? Aanhoudend probleem met de verlichting kan op termijn vervelende gevolgen hebben

FC Lebbeke kende geen fijn weekend. Op de nederlaag in Mechelen valt niet veel aan te merken. De ploeg heeft één geluk: alle ploegen onderaan lieten punten liggen op de zesentwintigste speeldag. Daardoor blijven de Lebbekenaren hun veertiende plaats vasthouden. De marge met de degradanten blijft evenwel dun. Plots duikt er een bijkomend probleem op. In de voorbije weken weigerde de verlichting twee keer dienst te doen. Niemand kan blijkbaar garanderen dat dit problemen zich niet opnieuw zal voordien. Met alle mogelijke gevolgen vandien.

Geen nieuw probleem

Sportief manager Gunther Impens zit met de handen in het haar. Hij geeft een situatieschets. “Op 7 januari speelden we thuis tegen Diegem Sport. Toen hadden we een eerste elektriciteitspanne. Teamafgevaardigde François Van Puyvelde is elektricien en kon een en ander toen snel herstellen. We hebben het probleem op dat moment een eerste kaart aangekaart bij de gemeente. Zij zijn als eigenaar immers verantwoordelijkheid voor de installaties. Op dat moment is daar niet veel uit de bus gekomen.”

“Twee weken geleden (4 maart, red.) speelden we thuis tegen Pepingen-Halle. Een halfuur voor de match viel de verlichting opnieuw uit. Iedereen was aan het opwarmen. Deze keert duurde het tot een kwartier voor de match voor de lichten weer aangingen. Uiteraard was dat stressen, want we zagen een 5-0-forfaitscore al opdoemen (HLN maakte daar al melding van op 5 maart, red.). We zijn nu al twee maanden na de eerste feiten en er is nog altijd geen oplossing ten gronde. We voelen ons een beetje in de kou gelaten. Als de problemen zich voordien, is er niemand telefonisch bereikbaar.”

Oplossingen?

Het niet goed functioneren van de verlichting kan wel degelijk gevolgen hebben voor de club. Gunther Impens beseft het probleem. “We hebben opnieuw met de gemeente gepraat. Daar stelt men dat men niet kan garanderen dat de oorzaak opgelost is tegen volgend weekend wanneer we Hasselt ontvangen. Men gaat ervan uit dat het probleem zich in de sturingscabine bevindt. François Van Puyvelde meent dat hij het probleem zelf kan oplossen. Dat mag echter niet, omdat hij niet aan de gemeente werkt. Indien het licht uitvalt, riskeren we een forfaitnederlaag. In onze situatie kunnen we ons dat echt niet veroorloven.”

“Ik heb maandagochtend onmiddellijk contact opgenomen met Sporting Hasselt om de wedstrijd op zondag te laten doorgaan. De wedstrijd werd immers aangevraagd voor zaterdag, zodat we het akkoord nodig hebben van de Limburgers. Hasselt heeft intussen toegezegd dat ze bereid zijn om de match een dag later te spelen. Ik hoop dat het gezond verstand mag zegevieren en alles alsnog in de goede plooi valt.”

Reactie functionaris

Sportfunctionaris Marnix Van Cauter reageert op de gebeurtenissen. “Het is niet de gemeente, maar Farys die verantwoordelijk is voor de verlichting. Farys is de beheerder van de sportaccommodaties. Vanuit de gemeente is er sinds 7 januari al meerdere malen aangedrongen om dit probleem op te lossen, zowel naar Farys toe als naar de aannemer die de verlichting heeft geplaatst. Dit werd ook al diverse keren aan de club medegedeeld. Om niet te technisch te worden: het probleem zit hem onder andere in de sturing van de verlichting en dat kan alleen opgelost worden door de leverancier van de sturing, zijnde Signify. Zij hebben al twee keer een technieker laten langskomen, maar deze kon het probleem nog niet definitief oplossen. Vorige woensdag is er nog een overleg geweest met Signify en de belofte werd toen gemaakt dat de nodige materialen niet te lang meer op zich zouden laten wachten. Ik wil er aan toevoegen dat vanuit de sportdienst steeds de stand van zaken werd doorgegeven aan de heer Van Puyvelde.”

