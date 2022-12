Futsalwereld pleit voor grondige hervormingen van de sport, maar niet alle clubs zitten al op dezelfde golflengte als het over de uitwerking gaat

Futsal eerste nationaleVrijdagavond is zaalvoetbalavond. Het is een gegeven dat zo oud is als de straat. Liefst lijkt men zo laat mogelijk te spelen. Matchen die om 22u15 beginnen, kan men moeilijk professioneel noemen. Iedereen is het erover eens dat de sport alle troeven in zich heeft om het publiek te bekoren, maar is iedereen ook klaar om meer te professionaliseren? We vroegen het aan vijf clubdirigenten van eersteklassers.

Moet het futsal (semi-)professioneel worden? Is een Beneliga wenselijk? Zijn matchen op een vrijdagavond na 21 uur nog van deze tijd? In welke mate is een competitie met amper twaalf (of momenteel zelfs elf) eersteklassers levensvatbaar? Het zijn een aantal bedenkingen die we voorlegden aan vijf clubdirigenten. Zij vertegenwoordigen bijna de helft van onze eersteklassers. Nick Nuyens (voorzitter Real Herentals), Martin Baert (voorzitter RSCA) Staf Verbeeck (manager FT Antwerpen), Marc Janssens (voorzitter Malle) en Jan Galle (voorzitter ARB Hamme) zijn allen gewonnen voor veranderingen, al zijn er wel verschillen in de manier waarop dat moet gebeuren.

Moet het format met twaalf ploegen (momenteel zelfs maar elf door het faillissement van Borgloon) behouden blijven of moet er gezocht worden naar een competitieformule met meer ploegen? Uiteindelijk zijn onze eersteklassers nu verzekerd van twintig wedstrijden – waarvan amper tien thuis – in een seizoen.

Nick Nuyens (Herentals): “Ik ben voorstander van een uitbreiding naar meer ploegen. Van een formule met acht ploegen die vier keer tegen elkaar spelen, ben ik minder fan. Dat leidt tot ‘overdaad’. Meer ploegen in eerste nationale zou een pluspunt zijn, maar die nieuwkomers moeten ook niveau halen. Het kan niet de bedoeling zijn dat die nieuwe teams wekelijks met 10-0 worden afgedroogd.”

Marc Janssens (Malle): “Ik heb vroeger al voorgesteld om met twee Belgische poules van acht teams te spelen. Noord tegen zuid of oost tegen west. De beste vier spelen om de titel nadien, de laatste vier om niet te degraderen. Tien thuiswedstrijden is weinig. Deze formule brengt automatisch met zich mee dat er meer wedstrijden zullen zijn.”

Jan Galle (Hamme): “Er zijn inderdaad te weinig matchen. Bovendien zitten er door interlands of andere omstandigheden soms gaten in de kalender. Twaalf ploegen lijkt me momenteel correct. Momenteel. Als je met acht ploegen zou spelen die elkaar vier keer ontmoeten, zal de kwaliteit hoger liggen, maar is er een overdaad. Je speelt te vaak tegen dezelfde ploegen. Een competitie met zestien ploegen mag, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.”

Martin Baert (RSCA): “We moeten ernaar streven om meer topmatchen te hebben. Een competitie met acht ploegen die elkaar vier keer bekampen is geen goed idee. De fans zien te veel dezelfde spelers. Aan het huidig format moet gesleuteld worden. Vooral over de play-offs moet er nagedacht worden. Wie nu niet degradeert, speelt zo goed als zeker de eindronde. Play-offs met vier of eventueel zes ploegen zullen meer spanning brengen. In het huidige format heeft de competitie ook weinig voordeel. Het bepaalt enkel het thuisvoordeel in de play-offs. We pleiten ook voor het systeem van het veldvoetbal, waar de punten uit de competitie gehalveerd worden.”

Staf Verbeeck (Antwerpen): “Kleine clubs hebben me in het verleden al meermaals gevraagd om hen te steunen, zodat ze in eerste klasse konden blijven spelen. Ik wil dat ook doen. Ik sta open voor gesprekken om onze hoogste afdeling uit te breiden. In tweede nationale zijn er veel ploegen die nu in de wachtkamer zitten om te promoveren, terwijl ze dat echt willen. Twaalf ploegen op het hoogste niveau is niet veel. Een uitbreiding van eerste nationale is voor mij zeker bespreekbaar.”

Voor Staf Verbeeck is een uitbreiding van het aantal eersteklassers bespreekbaar.

Kan een Beneliga een oplossing zijn om het aantal clubs in eerste klasse te verhogen en toch voor voldoende kwaliteiten te zorgen? In het basketbal test men deze formule – met behoorlijk succes – al voor het tweede opeenvolgende seizoen uit.

Nick Nuyens (Herentals): “Voor mij kan een Beneliga inderdaad een oplossing zijn. Nederlandse topploegen kunnen Belgische topploegen beter maken en omgekeerd. Momenteel is het verschil in onze competitie tussen de eerste en de laatste in onze competitie gewoon te groot. Indien een Beneliga overwogen wordt, zullen wel een aantal praktische zaken opgelost moeten worden. Het lijkt me niet evident om op vrijdagavond een wedstrijd in Groningen te spelen.”

Marc Janssens (Malle): “Momenteel zijn we daar nog niet klaar voor. Op termijn kan het een oplossing zijn. Nu niet.”

Jan Galle (Hamme): “Een Beneliga zal de kwaliteit van onze competitie ongetwijfeld ten goede komen. Het kan ook kleur geven aan onze competitie. Wij staan in ieder geval open voor het format.”

Martin Baert (RSCA): “Ik ben een voorstander van een Beneliga. Als de beste Belgische en de beste Nederlandse ploegen elkaar kunnen ontmoeten, heb je automatisch meer topmatchen. Het niveau van het futsal zal automatisch de hoogte ingaan.”

Staf Verbeeck (Antwerpen): “Vermits ik bij de vorige vraag al stelde dat een verruiming van de competitie voor mij mogelijk is, is voor mij een verruiming naar Nederland toe eveneens mogelijk. Uiteraard moeten daar gesprekken over gevoerd worden, maar ik sta open voor de gedachte.”

Nick Nuyens ziet mogelijkheden in een Beneliga.

In welke mate kan een semi-professionele competitie een meerwaarde zijn? Momenteel is het aantal profspelers in de Belgische competitie eerder nog beperkt. Vergelijkingen maken met de toplanden is op dat vlak moeilijk. Bovendien steken een aantal (buur)landen ons momenteel voorbij.

Nick Nuyens (Herentals): “Ik ben op dat vlak een absolute voorstander van (semi-)professionalisme. Ik denk dat we met Real Herentals op dat vlak al een paar jaar op de juiste weg zijn en als een voortrekker mogen gezien worden. Structureel is er bij ons al veel werk verzet. Ik denk daarbij aan zaken als video-analyse of medische screening. Deze zomer gingen we voor het eerst echt de buitenlandse toer op in ons transferbeleid. Die weg moeten we blijven bewandelen.”

Marc Janssens (Malle): “Op dit moment is Malle niet klaar om semi-professioneel te spelen. De bond moet op dat vlak voor stimuli kunnen zorgen. In Nederland en Frankrijk wordt het futsal gesteund. In ons land is dat niet het geval. Op termijn zal er misschien moeten geprofessionaliseerd worden, maar dat zal tijd vragen.”

Jan Galle (Hamme): “Wij proberen met onze buitenlanders al semi-professioneel te werken. Het is alleszins iets wat moet nagestreefd worden. RSCA is op dat vlak een voorbeeld. Wij hebben nog stappen te zetten. Veel stappen, maar de intentie is er. Hoe meer er kan getraind worden, hoe beter het niveau zal worden.”

Martin Baert (RSCA): “Uiteraard zijn we voorstander van een verdere professionalisering van onze sport. Wij waren zelf een voortrekker op dat vlak. Het feit dat wij de Final Four van de Champions League is de vrucht van dat streven naar professionalisme. Er zijn ploegen die mee op weg gaan. Het VIP-gebeuren in Herentals kon me charmeren. Ook in Bilzen zag ik dat er achter de schermen goed werk wordt geleverd. Er zijn nog clubs die timmeren aan de weg en dat is een goede zaak.”

Staf Verbeeck (Antwerpen): “Uiteraard ben ik voorstander van een verdere professionalisering, maar we moeten ook rekening houden met de realiteit. Weinig clubs kunnen nu professioneel werken. Als professionalisering inhoudt dat het een ‘bloedbad’ wordt waarbij slechts enkele clubs overblijven, kan het voor mij niet. Ik ken de budgetten van de eersteklassers. Een tweede geval ‘Borgloon’ kunnen we ons niet veroorloven. Voorzichtig stappen voorwaarts zetten, moet zeker wel kunnen.”

Jan Galle stelt dat men bij Hamme de weg naar meer professionalisme al heeft ingezet.

Momenteel beginnen Belgische competitiewedstrijden om 21u15 of later. Matchen die rechtstreeks worden uitgezonden beginnen om 22u15. Normale mensen zoeken dan hun bed stilaan op. Moet er uitgekeken worden naar een andere speeldag/speeluur?

Nick Nuyens (Herentals): “21u15 is inderdaad een limiet. Matchen die om 22u15 aanvangen, beginnen te laat. De vrijdag mag voor mij als speeldag behouden blijven, maar men kan vroeger starten. Het is belangrijk dat onze sport aandacht krijgt in de media. Onbekend is onbemind. Het late startuur beperkt die aandacht. Het is zeker een punt, waarover nagedacht moet worden.”

Marc Janssens (Malle): “Het is soms behelpen met het startuur. Als we naar Moeskroen moeten, rijden we soms met twee of drie minibusjes. Het probleem is dat we met de beloftenmatchen vooraf zitten. Vroeger spelen is voor hen geen optie. Het is een complex gegeven.”

Jan Galle (Hamme): “Vrijdag of een andere dag maakt me niet veel uit. Een zaterdag kan eventueel bekeken worden. Matchen die om 22u15 beginnen vind ik veel te laat. Dan ben je in het midden van de nacht thuis, als je een verre verplaatsing hebt moeten afwerken. Sommige van onze spelers moeten op zaterdag werken. Dan kom je uiteraard weer uit bij het professionalisme.”

Martin Baert (RSCA): “Het aanvangsuur van de wedstrijden is een moeilijke oefening. Ik heb geen probleem met futsal op vrijdag. Te laat aftrappen is nefast. De A-ploeg om 20u30 laten beginnen lijkt ons ideaal. Je zou de beloften na de eerste ploeg kunnen laten spelen, maar dat brengt dan weer andere problemen met zich mee.”

Staf Verbeeck (Antwerpen): “Het aanvangsuur van onze matchen is inderdaad een probleem. Laat me duidelijk stellen dat de beloften voor de eerste ploeg moeten aantreden. Het ideale zou zijn als we ergens rond 20u30 zouden kunnen beginnen met de A-ploeg. 21 uur lijkt me een maximum. Matchen die om 22u15 van start gaan, zijn inderdaad een probleem voor de supporters.”

Marc Janssens stelt dat het late aanvangsuur van de matchen een complex probleem is.

Conclusies

Als het gaat om het aantal wedstrijden in onze competitie, is er duidelijkheid. Iedereen vindt dat er te weinig matchen zijn. De recepten om op te lossen verschillen. Wat de Beneliga betreft, is er een voorzichtige liefde. Malle stelt dat men er niet klaar voor is, RSCA is pro. De andere ploegen vinden het bespreekbaar. Alle ploegen zijn voorstander voor verdere professionalisering, maar iedereen vult dit anders in. De snelheid van professionaliseren verschilt. Het startuur van de matchen is voor iedereen problematisch. Op zich vindt iedereen 21u15 te laat, maar oplossingen blijken moeilijker bespreekbaar te zijn. Het is aan de bond/eersteklassers om niet te talmen met deze verzuchtingen, maar slagkrachtig aan het werk te gaan.”

Martin Baert pleit voor professionalisme en is gewonnen voor een Beneliga.