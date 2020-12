Futsalcompetitie mag heropgestart worden op 8 januari

In navolging van andere zaalsporten zoals basketbal en volleybal zal ook de competitie in het futsal heropgestart mogen worden. De voetbalbond gaaf daarvoor groen licht. Het is de bedoeling om half december trainingen weer toe te laten, zodat er op 8 januari opnieuw gespeeld kan worden. Het gaat enkel om matchen in eerste nationale.

De crisiscel van de KBVB heeft besloten om de zaalvoetbalcompetitie opnieuw te starten. Een aantal zaken werden daarbij duidelijk aangestipt. Het gaat enkel om de eerste ploegen van eersteklassers. Voor lager spelende clubs is er nog geen datum bekend. Concreet houdt dit in dat zij al zeker niet mogen trainen tot 15 januari. Het is de bedoeling van de bond om een volledige competitie af te werken, maar zonder playoffs. De streefdatum om opnieuw te trainen is 20 december. Op 8 januari kan de zesde speeldag van de competitie dan van start gaan.

Voor het futsal werd een protocol opgesteld waar alle eersteklassers zich moeten aanhouden. Voor een wedstrijd zullen alle spelers, scheidsrechters en stafleden (die op het wedstrijdblad vermeld staan) een coronatest moeten ondergaan die uiteraard negatief moet zijn. Die testing gebeurt voor elke competitiematch. Door ploegen in januari al te laten voetballen kunnen de matchen van de nationale ploeg ook doorgaan. Eind januari spelen de Rode Duivels een vriendschappelijke match en een kwalificatiematch voor het EK 2022 tegen Finland. Alle wedstrijden zullen zonder publiek doorgaan.

Halle-Gooik

Manager Lieven Baert reageert namens Halle-Gooik. “We zijn zeer tevreden dat we weer perspectief hebben. De trainingen kunnen eindelijk hervat worden. Zondag komen Lazarevic en Tomic terug naar België. Zij plaatsten zich deze week met Servië voor het WK 2021. Lazarevic scoorde in de beslissende match in Finland (5-5) trouwens een hattrick. De groep zal dan compleet zijn, zodat we kunnen uitkijken naar de heropstart. Voor onze sport is het een goede zaak dat we opnieuw in actie kunnen komen. Uiteraard zal het zonder fans geen gewone competitie zijn, maar we kunnen na maanden onzekerheid weer naar de toekomst kijken.”