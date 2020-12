Futsalcompetitie hervat eindelijk op 15 februari

Indien de coronacijfers het toelaten is er eindelijk duidelijkheid over het heropstarten van de zaalvoetbalcompetitie in eerste nationale. Vanaf 15 februari wordt er hervat. Is het glas nu halfvol of halfleeg? We zullen optimistisch blijven en stellen dat het halfvol is. Toch mogen er serieuze vragen gesteld worden bij de professionele en morele attitude van een aantal clubs.

Meestal schiet men in hachelijke toestanden op de pianist. De voetbalbond dus. In dit geval is de kritiek niet terecht. Begin december had de KBVB al een voorstel klaar om op 8 januari de competitie in eerste nationale opnieuw van start te laten gaan. Dat voorstel hield in dat er uitgebreid zou getest worden en men een volwaardige competitie zonder playoffs zou afwerken. Iedereen tevreden denkt men dan, maar dat was buiten de clubs gerekend. Een aantal eersteklassers zagen een heropstart plots niet zitten. Uiteindelijk bleven er zes ploegen dwarsliggen. De officiële motieven om niet te spelen waren gezondheidsredenen, ofschoon er veelvuldig zou getest worden en men overal in Europa wel in zaal voetbalt. Onderhuidse argumenten werden angstvallig niet vernoemd. Bij een aantal clubs staat het water financieel aan de lippen en wil men gewoon niet spelen zonder publiek. Andere clubs zagen liever dat er dit seizoen niet meer gespeeld, omdat ze sportief aan de grond zaten. Door niet te spelen kunnen ze ook in 2021-’22 op het hoogste niveau actief blijven.

Tweede voorstel

Uiteindelijk is er een tweede voorstel op tafel gekomen. Dat houdt in dat er vanaf 15 februari opnieuw gespeeld zal worden. Enkel de Veiligheidsraad zou dit nog kunnen herroepen op basis van de besmettingscijfers. Concreet betekent dit dat men een halve competitie zou afwerken. Wie na elf speeldagen aan de leiding staat, zou meteen kampioen zijn. Voor de meeste ploegen betekent dit dat er nog zes of zeven matchen gespeeld moeten worden. Antwerpen en Moeskroen moeten nog negen wedstrijden afwerken. De kampioen heeft dan uiteraard recht op deelname aan de Champions League in oktober 2021.

Halle-Gooik

Halle-Gooik staat momenteel met het maximum van de punten aan de leiding in eerste nationale. Hoe bekijken zij de nieuwe evolutie? Manager Lieven Baert heeft een dubbel gevoel. “Ik had liever een volwaardige competitie gehad zoals in het eerste voorstel. We leggen ons echter neer bij het tweede voorstel. Eindelijk lijkt er duidelijkheid te zijn en dat appreciëren we. Er waren ook maar twee opties. Ofwel zouden we een maand vroeger gespeeld hebben met veel testing, ofwel gingen we mee in het verhaal van het amateurvoetbal. Het is dat laatste geworden. Zodra de overheid het toestaat, hervatten we de trainingen. In principe zal dat op 15 januari gebeuren. Het is aan de trainer om de ploeg klaar te stomen om de laatste zeven competitiematchen zo goed mogelijk af te werken.”