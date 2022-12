Full-house voor kersttoernooi van TC Brughia met 605 deelnemers

Tijdens de kerstperiode hebben de tennisadepten alvast geen problemen om competitief aan de slag te kunnen want in alle uithoeken van ons gewest worden er tennistoernooien georganiseerd. Ondanks de verschroeiende concurrentie blijft het kersttoernooi van TC Brughia één van de absolute toppers want wedstrijdleider Stefaan De Craemer kreeg maar liefst 605 inschrijvingen te verwerken.

In Brughia vindt iedereen zijn gading want zowel jeugd- , enkel- als dubbelreeksen staan er in Sint-Kruis op de rol. Reeds enkele jaren is men in Brughia afgestapt om de hoogste enkelreeksen op het programma te zetten zodat ook voor deze editie mannen 2 en vrouwen 2 de hoogste reeksen in het enkelspel zijn. In mannen 2 stonden ze met zestien kleppers aan de aftrap. Joao Fernandes en Maxime Lantsoght, beiden goed voor negentig punten, zijn reekshoofd één en twee. De 80-punters Nicolas Van Oyen en Mick Leyers zijn het derde en vierde reekshoofd op de hoofdtabel. Op de kwalificatietabel gaf Isseraspeler Thibault Dewachter na twee sets op tegen Stan Rutsaert. Anthony Demolder van zijn kant nam met 6-1,6-2-cijfers vlot de maat van Quincy Edgarton terwijl Mauro Raes ook maar twee sets nodig had om Brent Steyaert in het verlies te spelen.