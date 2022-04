FT Borgerhout moet titel laten aan Hoeselt na nederlaag in Aarschot op slotdag

In de eerste minuten verliep het duel nog gelijk opgaand. Borgerhout kreeg enkele goede kansen, maar botste op een stevige thuisdefensie. Na zes minuten kon Aarschot via Rubenschüh de score openen. Twee minuten later verdubbelde Yaddou de Aarschotse voorsprong. Meteen moest Borgerhout komen en kon de thuisploeg naar hartenlust counteren. Het leverde nog twee bijkomende doelpunten op. Met een 4-0-score bij de rust was de topper uiteraard gespeeld. Na de herneming werd het laatste sprankeltje hoop definitief de kop ingedrukt. Borgerhout probeerde de bakens te verzetten door met een vliegende keeper te spelen. Yaddou strafte dat af door een zuivere hattrick in drie minuten te scoren. De bezoekers moesten de kelk tot op de bodem ledigen. Finaal ging Borgerhout met zware 11-0-cijfers onderuit. Aan de titel dacht niemand nog.

Eerder fout gelopen

Coach Samir El Haoual had een punt, wanneer hij na afloop van de topper stelde dat het voor Borgerhout eerder in het seizoen reeds was fout gelopen. “Tien dagen geleden trad Koersel-Ham aan tegen Hoeselt. Het werd 1-9. Hoeselt stond voor aanvang van de laatste speeldag inderdaad op gelijke hoogte van Borgerhout. Door die negen bijkomende doelpunten tegen Koersel-Ham was het doelsaldo zwaar in het voordeel van Hoeselt. We wisten vooraf dat de kans zeer klein was dat we kampioen zouden spelen. We moesten al rekenen op een falen van Hoeselt thuis tegen Meeuwen. Dat op zich was al hoogst onwaarschijnlijk. Aarschot was ook nog eens een lastige tegenstander die niet voor niets op de derde plaats stond. In de eerste helft maakten we te veel defensieve fouten. De thuisploeg heeft die maximaal kunnen afstraffen.”