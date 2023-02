FT Antwerpen tegen Eisden Dorp op zoek naar de overwinning: “We hebben al genoeg gemorst met de punten”

De voorbije twee weken speelde FT Antwerpen twee keer gelijk. De 5-5-puntendeling op Châtelet kon nog verdedigd worden door het feit dat de Henegouwers meespelen met de top vier in de rangschikking. De 3-3 in Hasselt kwam pijnlijker over. Iedereen is het erover eens dat men in Eisden voor de volle pot moet gaan. Kapitein Ahmed Sababti is duidelijk. “Het is een oud zeer dat we bij momenten met de punten morsen. Dit seizoen kwamen we al meerdere keren op voorsprong. Toch kwamen we nog in de problemen. We gooien de punten te grabbel en dat kan niet de bedoeling zijn.”

Ploegmaat Amar Zouggaghi treedt zijn kapitein volmondig bij. “We hebben al genoeg gemorst met de punten. Ik weet niet wat er gebeurt de laatste weken. Tegen Hasselt had het na tien minuten al 0-6 moeten staan. We kregen kans na kans en moesten die match altijd winnen. Andermaal kregen we na de rust het deksel op de neus. Het is nodig dat iedereen in de komende matchen defensief gewoon die extra meter loopt. Iedereen moet maar eens in de spiegel kijken.”

Coach Karim Bachar spreekt zijn spelers niet tegen, maar blijft tegelijkertijd ook optimistisch. “Op Châtelet kwamen we 1-4 voor, in Hasselt 0-3. In beide gevallen gaven we die voorsprong nog helemaal uit handen en moesten we nog knokken om een punt vast te houden. Er was dus sprake van een déjà-vu. Vorig seizoen maakten we eenzelfde periode mee in het voorjaar. We lieten kostbare punten liggen. Toen hebben we de rug kunnen rechten en orde op zaken gesteld. In de play-offs haalden we opnieuw ons vertrouwde niveau. Aan dat scenario moeten we ons ook nu optrekken. Ik ben teleurgesteld, maar tegelijkertijd slagvaardig. We kunnen enkel hard blijven werken op trainen.”

