FT Antwerpen-RSCA is clash in kwartfinale van beker van België

Een onschuldige hand trok de vier wedstrijden voor de kwartfinale van de beker van België. Het werd alleszins een loting die gevoelens opriep.

Standard-Morlanwelz

Twee tweedeklassers overleefden de 1/8 finales: Standard en Morlanwelz. Het toeval wil dat beide ploegen elkaar ontmoeten in de kwartfinale. Een tweedeklasser zal dus alleszins doorstoten naar de halve eindstrijd. Op papier wordt het een open strijd. Morlanwelz versloeg in de vorige ronde La Louvière met duidelijke 5-1-cijfers. De Henegouwers staan op de tweede plaats in tweede nationale A. Standard haalde met 8-1 zwaar uit tegen Lier (competitieleider in tweede nationale). De rouches staan op de vijfde plaats in tweede nationale B, maar spelen nog altijd mee voor de prijzen.

Real Herentals-Pibo Bilzen

Bilzen kende met Eagles Brussels een gemakkelijke loting in de vorige ronde. Met 13-3-winst werd de plicht ruimschoots vervuld. Herentals had het heel wat moeilijker, maar won toch overtuigend met 9-4 van middenmoter Châtelet. Gezien de rangschikking – Herentals staat vierde, Bilzen elfde – start de thuisploeg als favoriet. Manager Luc Nys is toch op zijn hoede. “We zijn uiteraard tevreden dat we FT Antwerpen en RSCA ontlopen in deze fase van de bekercompetitie. De cup blijft echter een aparte competitie. Bilzen is versterkt en zal wellicht gemotiveerd aan de aftrap komen.”

Krijnen Malle-FT Charleroi

Malle plaatste zich na strafschoppen ten koste van Hamme voor de kwartfinale. Charleroi won nipt in Hasselt. Gezien de rangschikking starten de Carolo’s als favoriet, maar in één wedstrijd moeten de Mallenaren in staat zijn om in eigen huis te stunten. Coach Gessner is gematigd tevreden. “Gezien we nog maar in de kwartfinale van de beker zitten, had ik graag een tweedeklasser geloot. Dat biedt sportief toch meer mogelijkheden. Anderzijds kan ik niet ontkennen dat we met de komst van Charleroi een mooie affiche kunnen voorleggen aan de supporters.”

FT Antwerpen-RSCA

De clash in de kwartfinale wordt zonder twijfel het treffen tussen FT Antwerpen en RSCA. Dat is een duel tussen de nummer twee in de competitie en de leider in eerste klasse. Karim Bachar, coach van FT Antwerpen, heeft een dubbel gevoel. “Dergelijke matchen komen in principe beter tot hun recht in een latere eindfase, maar het is wat het is. Anderlecht heeft Europees bewezen dat het nog sterker is geworden. De Brusselaars zijn favoriet. Ik ben wel tevreden dat we thuis mogen spelen. In één wedstrijd blijft alles mogelijk. We zullen in ieder geval onze huid duur verkopen. Dat deden we in de competitie ook al. We zijn de enige ploeg tot nu toe die Anderlecht punten kon afsnoepen.”

Manager Lieven Baert deelt namens RSCA deels dezelfde mening. ‘Uiteraard is dit een finale avant-la-lettre. Vroeg of laat zouden we elkaar toch tegenkomen. Het is vroeg geworden. Op zich maakt het mij niet veel uit in welke fase van de bekercompetitie we elkaar ontmoeten. Ik weet wel al dat we enkele geblesseerden zullen moeten missen in Antwerpen.”

