FT Antwerpen neemt ferme optie op finale play-offs na knappe winst in Châtelet

Futsal eerste nationaleFT Antwerpen heeft dit weekend gouden zaken gedaan in de halve finale van de play-offs. Na een fel bewogen wedstrijd haalden de Sinjoren het met 5-6. Indien er vrijdagavond in eigen huis opnieuw gewonnen wordt, is het ticket voor de finale een feit. De kans is groot dat Halle-Gooik na de winst in Herentals daarin de tegenstander wordt.

In Châtelet werd het een wedstrijd met een wisselend verloop. Jasper Buyl bevestigt. “We begonnen schitterend aan de wedstrijd en kwamen vrij snel op een mooie 0-2-uitgangspositie. De eerste tegentreffer kwam er nogal ongelukkig. De thuisploeg kreeg plots vleugels door de aanmoedigingen van het publiek, zodat het bij de rust 3-2 stond. We hadden gekozen voor een ‘rustige’ aanpak. Daarmee bedoel ik dat we niet in de val van de thuisaanhang wilden trappen. We wisten uit de duels in de kwartfinale tegen Charleroi dat het een heksenketel zou worden. Die voorspelling is ook uitgekomen.”

De ommekeer

In Châtelet loopt het wel eens vaker fout op of naast het veld. Men mag zich afvragen wanneer de bond daar eens drastisch zal ingrijpen. Tegen Charleroi ging het nog om de supporters, tegen Antwerpen om de spelers. Jasper Buyl geeft meer duiding. “Leo kreeg rood na twee gele kaarten. De uitsluiting van doelman Elkjimi was het keerpunt. Rahou had intussen al de 4-2 gescoord. Toen Elkjimi natrapte op Sababti, kantelde de partij helemaal. We konden rekenen op een sterke Moussaoui. Door blessures heeft hij nog niet veel kunnen spelen dit seizoen, maar in Châtelet acteerde hij op een hoog niveau. De scheve situatie werd in de slotfase helemaal rechtgezet. Voor ons was dat de belangrijkste wedstrijd tot nu toe in de play-offs. De winst geeft dan ook een goed gevoel.”

Thuiswedstrijd

Jasper Buyl kijkt al uit naar de terugwedstrijd in Antwerpen. “We hebben ons lot in eigen handen. Leo en Dujacquier zijn er vrijdag niet bij. Ik vernam dat ook Rahou afwezig zou zijn. Dat laatste zou een ferme handicap betekenen voor Châtelet, want Rahou is de laatste weken in grote vorm. We zullen er in ieder geval alles aan doen om het niet tot een derde match te laten komen.”