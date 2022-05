FT Antwerpen laat in eerste finalematch kans op unieke stunt tegen Halle-Gooik liggen

Antwerpen begon de eerste finalewedstrijd als underdog, maar dat weerhield de ploeg niet om met open vizier de arena te betreden. Doelman Cristiano werd in de aanvangsfase enkele keren (schuchter) aan het werk gezet. Toch zette Halle-Gooik meteen druk. Tomic opende de score, nadat een poging eerder van Jelovic werd geweerd. De Sinjoren sloegen echter snel terug. Sababti bracht de bordjes via de paal weer in evenwicht. De bezoekers bleven echter gevaarlijk. Grello scoorde vanop de stip na een fout op Tomic. Jelovcic tekende voor de 1-3-ruststand. Na de pauze kregen de supporters een heel ander Antwerpen te zien. Diogo dikte snel aan tot 1-4, maar Zouggaghi en Buyl brachten de thuisploeg weer helemaal in de match (3-4). Nadien misten Adnane en Moussaoui een tienmeter. Een bevlogen Antwerpen kreeg nog kansen, maar de gelijkmaker kwam er niet.

Ahmed Sababti

Kapitein Ahmed Sababti maakte een juiste analyse. “In de eerste helft kregen we weinig kansen. We botsten op een sterke tegenstander die de match controleerde. Stress? Misschien. Voor veel spelers was het de allereerste keer dat ze in een finale stonden. Halle-Gooik had duidelijk meer ervaring. Na de rust tapten we uit een heel ander vaatje. Het werd een duel dat beide kanten kon uitgaan. Wij kregen twee tienmeters, maar konden ze niet omzetten. Of we nu een mentale tik hebben gekregen? Geenszins. Ik ben fier op de ploeg. We hebben gestreden tot de allerlaatste seconde en zullen dat volgende vrijdag ook doen. Buyl is geschorst. Hopelijk valt de spierblessure van Zouggaghi mee. We weten dat we het moeten opnemen tegen een Europese topclub, maar zullen onze kansen met hand en tand verdedigen. We gaan naar Halle om te winnen. Deze play-offs zijn zeker nog niet gedaan.”