FT Antwerpen en coach Bachar verliezen met opgeheven hoofd tegen Halle-Gooik: “We hebben ons niet ingegraven”

Antwerpen begon gemotiveerd en complexloos aan de topper. Al na een minuut trof Zouggaghi raak tegen zijn ex-club. Halle-Gooik bracht snel de score in evenwicht middels een afstandsschot van Jelovcic. Toch bleven de Sinjoren nadien kansen krijgen. De ploeg loerde op de counter en kwam er verschillende keren gevat uit. Zaaf kon uiteindelijk Antwerpen een tweede keer op voorsprong brengen, toen hij in de rebound de bal voorbij doelman Meyers plaatste. Op het einde van de eerste helft trof Halle-Gooik twee keer het doelhout, maar de 1-2-score bij de rust was niet onverdiend. Na de herneming kantelde de match in één minuut. Tomic scoorde twee keer voor de Hallenaren. Daarna volgde een evenwichtige topper met wisselende kansen. In de slotfase besliste Diogo met een knappe actie het pleit helemaal in het voordeel van de thuisploeg (4-2).

Juiste instelling

Coach Karim Bachar had terecht lof voor zijn spelers. “We hebben ons niet ingegraven. We kwamen op het veld met de instelling om futsal te spelen. Die doelstelling hebben we veertig minuten lang kunnen waarmaken. In de eerste helft resulteerde dat in twee doelpunten. Kort na de rust heeft één minuut ons de das omgedaan. Een gebrek aan concentratie? Even het ‘gevoel-van-het-zal-wel-lopen’? Het professionalisme van de tegenstander? Wellicht een beetje van dat alles samen. Ondanks de achterstand zijn we blijven vechten. Op het einde speelden we met vliegende keeper. In het verleden kon Halle-Gooik dat risico vaak afstraffen. Tegen ons gebeurde dat niet. Akkoord, we verloren, maar deze nederlaag voelde heel anders aan dan de verliesmatchen tegen Charleroi. Halle-Gooik staat niet voor niets bovenaan met het maximum van de punten.”

Geen stunt

Voor Amar Zouggaghi werd het een weerzien met zijn ex-club. In de eerste minuut scoorde hij, maar de verhoopte stunt kwam er uiteindelijk niet. “Op zich was de uitslag niet het belangrijkste. Het duel tegen Halle-Gooik werd door beide partijen gezien als een prestigematch. Het was een ideaal moment voor beide om te zien waar we staan met het oog op de play-offs. Pas dan moeten we echt paraat zijn. Dat neemt niet weg dat ik moet toegeven dat we er enkele ‘rare’ weken hebben opzitten. In de laatste zes matchen konden we slechts één keer winnen. Dat is ongewoon voor Antwerpen. Ons spel is nochtans zeker niet slecht. De bekeruitschakeling tegen Charleroi heeft pijn gedaan. Wie de beelden evenwel zag, weet dat we de veruit de meeste en de beste kansen hebben gekregen. Dat was trouwens ook het geval in de competitiewedstrijden tegen Herentals en Malle-Beerse. We hebben gewoon momenteel een scorend probleem. Wie voor de doelpunten moet zorgen? Ik (lacht). Ik wil wel aanstippen dat ik vorige week twee keer taak heb getroffen. Ik sukkel ook al weken met een spierletsel. Een inspanning moest soelaas bieden. In feite zou ik zes weken moeten rusten, maar in deze fase van de competitie is dat zeer lastig.”