Fries Deschilder (Winkel Sport): “Na zes speeldagen nog altijd ongeslagen”

De sterkte van het huidige Winkel Sport is wellicht het feit dat haast iedereen van de A-kern ook dit seizoen aan boord bleef. “De fundamenten waren inderdaad gelegd, want vorig seizoen speelden we een schitterende terugronde”, stelt Fries Deschilder, woonachtig in Geluveld en een job als personal trainer combineert met bachelorstudies lichamelijke opvoeding en natuurwetenschappen. “Het bestuur leverde uitstekend werk en versterkte zelfs de groep met enkele heel doelgerichte transfers. Zo beschikt onze trainer Jeffry Verhoeven nu ook over een heel brede en evenwichtige kern zodat iedereen zich dubbel en dik moet plooien om zijn plaatsje in het fanionteam te bemachtigen.”

Steeds ongeslagen

“We hebben in elk geval onze start niet gemist, want na zes speeldagen zijn we nog altijd ongeslagen. Fantastisch toch. We genieten momenteel met volle teugen van al dat puntengewin, maar beseffen ook dat er vroeg of laat een dipje zal komen. Hoe langer we die terugval kunnen uitstellen, hoe beter. Zondag pakten we op het veld van KVK Tienen uit met een 0-3-zege. Jasper Beyens scoorde twee keer en de van Mandel United overgekomen Gauthier Libbrecht zorgde voor de bevrijdende derde treffer. Alvast een nieuwe en oververdiende driepunter. Op verplaatsing doen we het voorlopig even goed als thuis met een zeven op negen.“

Topper op Francs Borains

“In de stand staan we nu op een puike tweede plaats en dat is uiteraard een meevaller van formaat. Niemand had wellicht durven voorspellen dat we na zes speeldagen nog altijd ongeslagen zouden zijn. We blijven echter met beide voeten op de grond en we bekijken alles van week tot week. Dat is het devies van onze trainer.”

“Dat we nog niet verloren, is uiteraard onze verdienste. Nu komen er met duels tegen Francs Borains, La Louvière, Visé en Thes vier topmatchen aan. Te beginnen zaterdagavond op het veld van leider Francs Borains met als inzet de leidersplaats. Super toch.”

