Fries Deschilder (Winkel Sport): “Eindelijk eens loon naar werken”

voetbal eerste nationale Nick Havermans schenkt Hoogstra­ten in extremis zege tegen beloften van OHL (3-2): “Wist met mijn blijdschap geen blijf”

Hoogstraten zorgde zaterdagavond thuis tegen OH Leuven U23 voor een knappe comeback door een 0-2-achterstand om te zetten in een 3-2-zege. Nick Havermans scoorde in blessuretijd de winninggoal voor de Rooikens.